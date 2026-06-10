Sexismus in Musikbranche: Wo soll ich anfangen?

Mit ihren Hits begeistert sie tausende Menschen. Doch was Fans an Mathea auch schätzen? Sie spricht gerne Klartext – Ob Kritik am Kokain-Skandal von Christopher Seiler oder Sexismus in der Branche. Mit Sasa Schwarzjirg plaudert sie außerdem, wie sie sich mehr Freiheit als Musikerin erkämpft hat.