Kommt Elektro-911er? Porsche-Boss legt sich fest!

Der 911er fährt auch in Zukunft (vor allem) mit Sprit oder gar nicht: Leiters hat einer vollelektrischen Version eine Absage erteilt. Wo es Sinn mache und der Kunde das wünsche, werde man auch weiterhin in die Elektromobilität investieren, sagte Leiters auf einer Veranstaltung der Zeitschrift „Auto, Motor und Sport“. Einen 911er werde es aber nicht elektrisch geben. Das sei ein so ein ikonisches Produkt, da müsse der Fortschritt mit der Verbrenner- und Hybrid-Technologie gewährleistet werden.