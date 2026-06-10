Starkregen sorgt in Kärnten für höchste Warnstufe

Vorsorgemaßnahme im Hochwasserschutz

Um auf die erwarteten höheren Abflüsse vorbereitet zu sein, begann man beim Kraftwerk Edling mit der Absenkung des Völkermarkter Stausees um knapp einen Meter. Dabei handelt es sich um eine Vorsorgemaßnahme im Hochwasserschutz. In den vergangenen Monaten war ein solcher Schritt nicht notwendig gewesen, da die Drau infolge der anhaltenden Trockenheit über längere Zeit vergleichsweise wenig Wasser führte.