Gates will von Epstein „erpresst“ worden sein

Die Infografik zeigt verschiedene Österreich-Aspekte im Fall Epstein. Sie thematisiert einen gefälschten österreichischen Reisepass, der 2019 bei einer Razzia gefunden wurde, und nennt Orte mit Epstein-Bezug wie Montafon, Zürs und Wien. Es werden Kontakte zu Epstein aufgeführt, darunter zwei österreichische Mathematiker und eine Herausgeberin. Die Grafik weist darauf hin, dass das Erwähntwerden in den Akten kein Hinweis auf eine Straftat ist. Quelle: APA.