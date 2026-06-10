Mietwohnungen in zehn Jahren um 40 Prozent teurer

Quadratmeterpreis im Schnitt über zehn Euro

Bei den Mietwohnungen hat sich das Preisniveau spürbar nach oben verschoben. Die durchschnittliche Miete inklusive Betriebskosten überschritt 2025 erstmals langfristig die Marke von zehn Euro pro Quadratmeter und lag bei 10,20 Euro. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede nach Vertragsdauer: Während sehr alte Mietverträge (30 Jahre und älter) im Schnitt bei rund 6,50 Euro pro Quadratmeter liegen, müssen Haushalte mit sehr jungen Verträgen (unter zwei Jahren) im Schnitt 12,40 Euro pro Quadratmeter hinblättern. Etwa die Hälfte der privaten Hauptmietverhältnisse ist befristet, die durchschnittliche Vertragsdauer liegt bei rund sieben Jahren.