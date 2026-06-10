Tauziehen um Armenien

Armeniens Regierungschef Niko Paschinyan ist zum besonderen Ärgernis Putins geworden. Er sagte ihm öffentlich im Kreml die Vorzüge der Demokratie und die Enttäuschung über Russlands Machtspiele ins Gesicht – wie es kein NATO-Partner gegenüber Trump wagen würde. Gleichzeitig baut Paschinyan die Isolation Armeniens gegenüber der Türkei und Aserbaidschans ab. Tauwetter liegt in der Luft.