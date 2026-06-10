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Vieles noch unklar

Neue Steuer bei Brot und Co. wirft Fragen auf

Tirol
10.06.2026 20:00
Am 1. Juli tritt die Mehrwertsteuersenkung in Kraft.
Am 1. Juli tritt die Mehrwertsteuersenkung in Kraft.(Bild: Christof Birbaumer/Krone KREATIV)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Wegen der Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel herrschen noch viele Unklarheiten. Laut Branchenvertretern fehlt noch immer eine konkrete Liste. Für die Kassensysteme sei indes das Komma ein Problem. Unter anderem wird eine Umsetzungsfrist gefordert.

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„Des einen Freud ist des anderen Leid“, besagt ein altes Sprichwort. Freude herrschte wohl unter einigen Bürgerinnen und Bürgern, als der Nationalrat im Mai eine Senkung der Mehrwertsteuer auf bestimmte Grundnahrungsmittel beschloss. Die entsprechende Novelle tritt mit 1. Juli in Kraft.

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