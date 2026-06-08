Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …

Was ist da los – das fragen sich immer mehr Staatsbürger. Es fragen sich auch immer mehr ÖVP-Politiker mit Kontakt zu den Bürgern, wie sie diesen erklären sollen, dass etwa für die Pensionisten oder die Reparaturen kaputter Gemeindestraßen zwar das Geld fehlt – sich die Parteien aber die Taschen ungenierter als je zuvor noch dicker füllen wollen.