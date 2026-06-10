Warum beim Donauinselfest ein Verkehrschaos droht

Wenn auf der Donauinsel heuer von 3. bis 5. Juli 2026 – eine Woche später als üblich – wieder Ausnahmezustand herrscht, dann könnte das diesmal nicht nur an der Mischung aus Musik und Unterhaltung liegen. Denn ausgerechnet am gleichen Wochenende des größten Freiluftfestivals Europas bei freiem Eintritt gibt es eine gravierende Einschränkung bei Wiens Öffis.