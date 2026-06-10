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Technik-Revolution

In Zukunft checkt der VAR sogar auch Eckbälle

„Krone“-Plus
10.06.2026 18:30
Referees erhalten nun zusätzliche Kamera-Bilder.
Referees erhalten nun zusätzliche Kamera-Bilder.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Nicht nur in Fußball-Österreich ist der Video-Assistent-Referee ein Reizthema – trotzdem wird der VAR ab der kommenden Saison in unserer Bundesliga noch mehr Bedeutung haben. Gleichzeitig soll dank des neuen VAR-Partners der Liga und einem Mehr an Technik die Entscheidungsfindung schneller werden.

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Sie sollen den Fußball fairer machen – und tun das nachweislich auch: die Video-Assistent-Referees (VAR). Trotzdem bleiben sie in vielen Ländern ein Reizthema. In Norwegen etwa hatten 2025 sogar 19 der 32 Profivereine für die Abschaffung des VAR plädiert, ehe der Ligaverband Norsk Toppfotball in einer Abstimmung doch mit deutlicher Mehrheit für dessen Beibehaltung votierte.

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