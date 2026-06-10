In Zukunft checkt der VAR sogar auch Eckbälle

Sie sollen den Fußball fairer machen – und tun das nachweislich auch: die Video-Assistent-Referees (VAR). Trotzdem bleiben sie in vielen Ländern ein Reizthema. In Norwegen etwa hatten 2025 sogar 19 der 32 Profivereine für die Abschaffung des VAR plädiert, ehe der Ligaverband Norsk Toppfotball in einer Abstimmung doch mit deutlicher Mehrheit für dessen Beibehaltung votierte.