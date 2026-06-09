Zwischen Freunderlwirtschaft, Einfluss und Macht

Signa-Millionen, Immobiliendeals der Wirtschaftskammer Wien und die Entscheidung über die künftige ORF-Spitze: Immer wieder steht die Frage im Raum, welchen Einfluss persönliche Beziehungen und Netzwerke in Österreich haben. Wo endet gutes Networking und wo beginnt Freunderlwirtschaft? Im „Club 3“ bei Tanja Pfaffeneder sprechen Bernd Hinteregger, Rainer Fleckl sowie Gerald Zmuegg darüber.