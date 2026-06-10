Stichschutzwesten und ein Umbau als Krisenplan

Nach gewalttätigen Vorfällen in der Innsbrucker Notschlafstelle schlugen Mitarbeiter Alarm. Der Geschäftsführer der Soziale Dienste GmbH stellte nun kurzfristig einen Maßnahmenplan vor. Einzelne Punkte daraus sind wie ein Sinnbild für die traurigen und inakzeptablen Zustände ...