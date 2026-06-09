Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach „Krone“-Berichten

Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück

Innenpolitik
09.06.2026 11:14
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Paukenschlag um die Parteienförderung: Nach „Krone“-Berichten über die geplante Erhöhung zieht die Regierung einen Tag vor der Budgetrede ihre Erhöhungspläne zurück. Weder Parteien- noch Klub- noch Akademieförderung werden die nächsten beiden Jahre erhöht.

0 Kommentare

Größer als der Wirbel nach der Enthüllung der Pläne war wohl nur mehr die Sorge vor noch schlechteren Umfrageergebnissen. Wie die „Krone“ erfuhr, zog ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker die geplante Erhöhung der Parteien- und Klubförderung um jeweils ein Prozent zurück.

Am Dienstagvormittag hat dazu im Kanzleramt ein Gespräch auf Spitzenebene zwischen Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger stattgefunden. Das Ergebnis: Die Parteien-, Klub- und Akademien-Förderungen werden in den kommenden beiden Jahren nicht erhöht. Bundeskanzler Stocker erklärt: „In Zeiten, in denen alle einen Beitrag leisten müssen, tragen auch die Parteien zur Budgetkonsolidierung bei.“

Zitat Icon

Sparen im System war uns immer wichtig.

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger

Und Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ergänzt: „Sparen im System war uns immer wichtig. Für uns NEOS war von Anfang an klar: In einer Zeit der Krise, in der alle den Gürtel enger schnallen müssen, müssen die Parteien auch bei sich selbst sparen. Gut, dass es in der Regierung jetzt Einigkeit darüber gibt, dass wir die Parteienförderung zwei Jahre lang nicht erhöhen.“

Vorangegangen waren dem eigentlich Pläne der ÖVP, die Förderungen zu erhöhen. Die SPÖ sah das ähnlich – die NEOS wehrten sich (letztlich erfolgreich) gegen die Erhöhungen. 

Lesen Sie auch:
Stocker und Babler erhöhen die Parteienförderung – und Herbert Kickl dürfte sich doppelt freuen.
Erhöhung der Förderung
Trotz Budget-Krise fließt mehr Geld an Parteien
08.06.2026
Trotz des Spar-Budgets
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
07.06.2026

Bekanntlich hagelte es nach dem Bekanntwerden der Pläne laute Kritik. NEOS-Nationalrätin Sophie Wotschke sah in einer möglichen Erhöhung ein „völlig falsches Signal“. Die Politik dürfe sich nicht selbst von notwendigen Spar-Anstrengungen ausnehmen, meint sie. Ähnlich kritische Töne kommen aus der Opposition. „Während man faktisch die Pensionen kürzt und bei den Familienleistungen den Sparstift ansetzt, streitet diese Verlierertruppe darum, sich selbst die Taschen noch voller zu machen“, kritisierte FPÖ-General Michael Schnedlitz.

Sigi Maurer, stellvertretende Klubchefin der Grünen, forderte ebenso gegenüber der „Krone“: „Was die Parteienförderung betrifft, sollte die Inflationsanpassung heuer ausgesetzt werden. Das wäre ein sinnvoller Beitrag.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
09.06.2026 11:14
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Beate Meinl-Reisinger
ÖVPNEOS
ParteienförderungRegierungBundeskanzlerVizekanzler
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
227.301 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
105.146 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
83.193 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1655 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1537 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1450 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Mehr Innenpolitik
Betroffene am Wort
Social-Media-Altersgrenze: Runder Tisch bei Babler
Nach „Krone“-Berichten
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
„Sehr guter Vertrag“
Trump verspricht baldigen Iran-Deal – zum 37. Mal
KI für das Militär
US-Regierung kontert Vorwürfen von Anthropic
„Keine Geschäfte mehr“
USA stufen chinesische Konzerne als Bedrohung ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf