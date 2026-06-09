Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück

Und Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ergänzt: „Sparen im System war uns immer wichtig. Für uns NEOS war von Anfang an klar: In einer Zeit der Krise, in der alle den Gürtel enger schnallen müssen, müssen die Parteien auch bei sich selbst sparen. Gut, dass es in der Regierung jetzt Einigkeit darüber gibt, dass wir die Parteienförderung zwei Jahre lang nicht erhöhen.“