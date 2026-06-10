Budget: Finanzminister legt Karten auf den Tisch

Bis zuletzt haben die Koalitionsparteien um die letzten Details des Doppelbudgets für die Jahre 2027 und 2028 gerungen. Mit diesem will die Regierung „Aufschwung, Gerechtigkeit und Reformen“ verwirklichen – und auch aus dem EU-Defizitverfahren herausfinden. Es soll ein „Budget in der Krise“ sein, aber kein „Krisenbudget“. Heute legt Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) die Karten auf den Tisch und hält seine mit Spannung erwartete Budgetrede. krone.at wird live berichten.