Public Viewings: Auflagen, Hürden, Sicherheit

Mit dem Duell zwischen Mexico und Südafrika startet am 11. Juni (21 Uhr) die Weltmeisterschaft in ein sechswöchiges Abenteuer. Kein fußballerischer Leckerbissen, eher ein kleiner Appetizer für die anstehenden Duelle der Österreicher. Das Francis im Althann Quartier im 9. Wiener Gemeindebezirk ist einer von über 50 Veranstaltern in Wien, das sich selbst durch Fußball-Diätkost und unliebsamen Anstoßzeiten nicht von einem Public Viewing abhalten lässt. „Wir übertragen sämtliche Spiele, die zwischen 18 und 22 Uhr angepfiffen werden“, freut sich Organisatorin May-Britt Alróe-Fischer auf sportliche Nächte im kommenden Sommer.