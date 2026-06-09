Jorge González: Mozartkugeln und besondere Düfte

Du giltst als jemand, der immer gute Laune versprüht. Was ist dein Geheimnis, um so positiv durchs Leben zu gehen?

Mein Geheimnis ist Dankbarkeit. Oft vergessen wir, wie viel Glück wir eigentlich haben. Schon jeden Morgen aufzuwachen, ist ein Geschenk. Natürlich gibt es schwierige Tage, aber ich versuche immer, den Fokus auf Lösungen statt auf Probleme zu legen. Wenn man nur an Probleme denkt, zieht einen das herunter. Ich komme aus Kuba und hätte mir nie erträumen lassen, einmal hier in Wien meine eigenen Kreationen präsentieren zu dürfen. Dafür bin ich wirklich dankbar.

Seit vielen Jahren sitzt du mit Motsi Mabuse und Joachim Llambi in der „Let’s Dance“-Jury. Wie hat sich eure Zusammenarbeit verändert?

Es hat sich sehr viel verändert, weil wir über die Jahre echte Freunde geworden sind. Bei ,Let’s Dance‘ ist alles live und spontan. Natürlich sind wir unterschiedlich und diskutieren auch manchmal, aber wir respektieren uns gegenseitig. Das ist die Basis unserer Freundschaft und wir teilen die gleiche Leidenschaft für die Show und für das Tanzen. Außerdem sind wir auch inzwischen die Jury, die weltweit am längsten in dieser Konstellation zusammenarbeitet.

