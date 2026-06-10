Abgestürzt: Alpinist überlebt eisige Nacht am Berg

Es grenzt wohl an ein Wunder, dass der 44-jährige Bergsteiger diese Nacht bei Schnee und Kälte überlebt hat: Der Deutsche stürzte am Dienstag in den Lechtaler Alpen 150 Meter über steiles Gelände und blieb im Bereich eines Bachbetts schwer verletzt liegen. Der Mann wurde als vermisst gemeldet – eine Suchaktion musste in der Nacht aufgrund der widrigen Bedingungen abgebrochen werden. Entdeckt wurde der Urlauber erst am Mittwoch.