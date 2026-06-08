Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin

Statement von Wolf gegenüber der „Krone“

Armin Wolf hat sich am Montagvormittag bei der „Krone“ zu Wort gemeldet. Er kann Westenthalers Anschuldigungen nicht nachvollziehen und verweist erneut auf einschlägige Äußerungen im Schütz-Medium: „Auf der Website von Frau Schütz ist prominent von ,Teppichlutschern‘ und ,dahergelaufenen Muslimen, die ,auf allen Vieren aus dem Kukuruz gekrochen‘ sind, die Rede. Wenn das nicht rassistisch ist, fällt mir nicht mehr viel ein. Dass die Website laufend Fake News verbreitet, ist vielfach dokumentiert. Mein Posting ist also selbstverständlich, wie von den ORF-Richtlinien verlangt – und wie Herr Westenthaler natürlich weiß –, sachlich begründet.“