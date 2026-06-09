Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ministerin wehrt sich

EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen

Außenpolitik
09.06.2026 17:55
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel.
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel.(Bild: Patrick Daxenbichler - stock.ado)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Kommt jetzt ein „Verbrenner-Verbot durch die Hintertür“? Die EU-Kommission will den Mitgliedsstaaten bereits ab dem Jahr 2028 fixe Quoten für neu zugelassene Dienstautos vorschreiben. In Österreich soll diese bei 58 Prozent liegen – Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) steht aber ohnehin auf der Bremse.

0 Kommentare

Eigentlich schien das Verbrenner-Verbot ab dem Jahr 2035 – wie berichtet – ja bereits vom Tisch zu sein. Neue Pläne der EU-Kommission nähren allerdings neue Zweifel. Im Zuge der „Clean Corporate Vehicles Regulation“ will man per Verordnung fixe E-Auto-Quoten für neu zugelassene Dienstwägen vorschreiben. Immerhin sind derzeit 60 Prozent aller neu zugelassenen Pkw in Europa Firmenfahrzeuge. Gelten soll das zwar nur für „große Firmen“, die etwa mehr als 250 Beschäftigte haben. Kritiker sehen darin dennoch ein „Verbrenner-Verbot durch die Hintertür“.

Besonders hohe Vorgaben für Österreich
Wie „Krone“-Recherchen ergaben, sieht die Verordnung für Österreich vor, dass ab dem Jahr 2028 58 Prozent aller neuen Firmenautos emissionsfrei, also elektrisch, sein sollen. Ab dem Jahr 2035, in dem das Verbrenner-Verbot in Kraft hätte treten sollen, soll die Quote bei 95 Prozent liegen. Österreich hätte laut diesem ersten Vorschlag mit Belgien, Dänemark, Irland, Luxemburg, den Niederlanden und Schweden die höchsten Ziele.

Von der Leyen bastelt an einem „Verbrenner-Verbot durch die Hintertür“. Ministerin Bauer setzt ...
Von der Leyen bastelt an einem „Verbrenner-Verbot durch die Hintertür“. Ministerin Bauer setzt sich zur Wehr.(Bild: Krone KREATIV/Roland Schlager, APA, picturesdesk.com, Imre Antal, Omar Havana)

Warum? Die Kommission setzt nicht für alle Länder dieselbe Quote an, sondern staffelt die Ziele danach, wie „leistungsfähig“ ein Mitgliedstaat wirtschaftlich ist. Länder mit höherem BIP pro Kopf bekommen höhere Zielwerte. Weil Österreich wirtschaftlich zu den stärkeren Ländern zählt, traut die Kommission Österreich höhere Umstiegsquoten bei Firmenflotten zu.

Zitat Icon

Unser Ziel muss sein, die Bürgerinnen und Bürger im Kampf gegen den Klimawandel mitzunehmen, nicht zu vergraulen!

Europaministerin Claudia Bauer

Ob die Kommission die Pläne durchpeitschen kann, ist offen. Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) steht, wie schon bei dem Plan zur Aufstockung neuer EU-Beamter, jedenfalls auf der Bremse: „Ein Umstieg auf E-Mobilität wird nur dann gelingen, wenn er für die Menschen und Betriebe im Alltag machbar ist. Gerade kleine Unternehmen, Handwerker, Pflege- und Lieferdienste brauchen Fahrzeuge, auf die sie sich verlassen können. Neue Quoten aus Brüssel helfen wenig, wenn Ladeinfrastruktur, leistbarer Strom und praxistaugliche Rahmenbedingungen fehlen. Europa soll den Alltag leichter machen und nicht neue Hürden für jene schaffen, die täglich anpacken.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
09.06.2026 17:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
228.225 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
107.273 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
85.800 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1668 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1573 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1459 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Mehr Außenpolitik
Ministerin wehrt sich
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
Überraschender Besuch
Wahlsieger aus dem Kosovo bei Kanzler Stocker
Visasperre
EU will Ukraine-Kämpfern Einreise verbieten
Krone Plus Logo
Pikante Enthüllungen
Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes
Aufstand gegen Budget
Länder wehren sich gegen geplante Einschnitte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf