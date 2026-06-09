EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen

Ob die Kommission die Pläne durchpeitschen kann, ist offen. Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) steht, wie schon bei dem Plan zur Aufstockung neuer EU-Beamter, jedenfalls auf der Bremse: „Ein Umstieg auf E-Mobilität wird nur dann gelingen, wenn er für die Menschen und Betriebe im Alltag machbar ist. Gerade kleine Unternehmen, Handwerker, Pflege- und Lieferdienste brauchen Fahrzeuge, auf die sie sich verlassen können. Neue Quoten aus Brüssel helfen wenig, wenn Ladeinfrastruktur, leistbarer Strom und praxistaugliche Rahmenbedingungen fehlen. Europa soll den Alltag leichter machen und nicht neue Hürden für jene schaffen, die täglich anpacken.“