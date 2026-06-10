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Ralf Rangnick nominiert Baumgartner-Ersatz nach

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.06.2026 21:19
Teamchef Ralf Rangnick
Teamchef Ralf Rangnick(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat Mittwochabend Dejan Ljubicic für den verletzten Christoph Baumgartner für die WM nachnominiert.

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Der ehemalige Rapid-Spieler und jetzige Schalke-Legionär Ljubicic absolvierte bislang neun Länderspiele für Österreich und erzielte dabei einen Treffer. Sein einziges Tor erzielte er 2021 beim 4:1-Erfolg gegen Moldawien noch unter Ex-Teamchef Franco Foda.

Christoph Baumgartner und Dejan Ljubicic
Christoph Baumgartner und Dejan Ljubicic(Bild: GEPA)

Der 28-jährige Wiener spielte für Schalke zuletzt im Mittelfeld, er hat aber auch schon als Innenverteidiger und Außenverteidiger fungiert. 

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Baumgartner hatte sich am 1. Juni beim Aufwärmen für Österreichs WM-Generalprobe gegen Tunesien (1:0) schwer am Oberschenkel verletzt und fällt mehrere Monate aus.

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