Liebe im Wandel: Was die Sterne jetzt verraten

Zwischen Hoffnung und Zweifel heißt es diese Woche: Ruhe bewahren. Astrologin Astrid Hogl-Kräuter spricht von einer spannenden „Stop-and-Go“-Phase, in der große Gefühle auf einen wichtigen Realitätscheck treffen. Entscheidungen sollten weder aus Euphorie noch aus Angst getroffen werden. Besonders in der Liebe zählen jetzt Echtheit, Tiefe und klare Worte statt großer Versprechen. Wer die aktuelle Spannung aushält, kann später mit mehr Klarheit seinen Weg gehen. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!