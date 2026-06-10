Wie Schumann-Vertraute zum Top-Job kam

Der kometenhafte Aufstieg der Frau Karin Zimmermann – von der Gewerkschafterin und SPÖ-Bezirksrätin in Wien-Favoriten – zur Chefin eines Mega-Fonds, der sich von Jahr zu Jahr mit 35 Millionen Euro speist, wird den Gestank dreisten Postenschachers nicht los. Wie berichtet, leitet die 50-Jährige den Unterstützungsfonds für Alleinerziehende, den Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) auf den Weg gebracht hat.