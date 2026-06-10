Trump schreibt sich in Rage: „Tyrann ist TOT!!!“

Die USA und der Iran hatten sich in der Nacht auf Mittwoch trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende in der Golfregion erneut gegenseitig angegriffen. Trump hatte zu Beginn des seit Ende Februar andauernden Iran-Kriegs einen schnellen Sieg versprochen. Die Bemühungen um ein Kriegsende und eine Öffnung der strategisch bedeutenden Straße von Hormuz für die Schifffahrt stocken seit Wochen.