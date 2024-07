Überwachungsspiele in Paris: Dabei sein ist alles

Mehr als 10.000 Athleten, doppelt so viele akkreditierte Journalisten, viermal so viele freiwillige Helfer und jüngsten Schätzungen zufolge rund 11,5 Millionen Touristen werden zu den Spielen in Paris erwartet. Die Sicherheitsbemühungen der französischen Millionenmetropole sind dementsprechend groß, gehen Beobachtern zufolge jedoch weit über das bislang für Olympische Spiele übliche Ausmaß hinaus.