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Und das gleich neunmal

Kult-Sager: Sohn von ÖFB-Legende wird beschenkt

Fußball National
26.05.2026 18:03
ÖFB-Legende Toni Pfeffer
ÖFB-Legende Toni Pfeffer(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Diese Reise hat sich bezahlt gemacht! Bei einem Besuch im legendären Mestalla in Valencia wurde einer der Söhne von ÖFB-Legende Toni Pfeffer beschenkt – und das gleich neunmal.

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„Mein Sohn ist gerade in Spanien“, schildert Toni Pfeffer via Facebook. „Als er heute bei der Tour durchs Estadio Mestalla von Valencia seinen Vater erwähnte, wurde er von den Mitarbeitern freundlich empfangen und reichlich beschenkt. Insgesamt durfte er sich neun Teile aus dem Fanshop aussuchen.“ Mit einem Augenzwinkern ergänzt der 60-Jährige: „Ich meinte nur, dass ich mir das auch nicht erklären kann. Gut, dass er 1999 noch nicht auf der Welt war.“

„Hoch werden wir es nicht mehr gewinnen“
Zur Erinnerung: Österreich ging am 27.3.1999 in der EM-Qualifikation in Spanien mit 0:9 unter. Bereits zur Pause war es 5:0 für das Heimteam gestanden.

Als ORF-Reporter Andreas Felber den damaligen Defensivmann in der Halbzeit fragte, was man sich noch von Hälfte zwei erwarten könne, antwortete Pfeffer: „Hoch werden wir es nicht mehr gewinnen.“ Ein legendärer Sager, der 27 Jahre später seinem Sohnemann sehr viel Freude bereitete ...

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