Kult-Sager: Sohn von ÖFB-Legende wird beschenkt

„Mein Sohn ist gerade in Spanien“, schildert Toni Pfeffer via Facebook. „Als er heute bei der Tour durchs Estadio Mestalla von Valencia seinen Vater erwähnte, wurde er von den Mitarbeitern freundlich empfangen und reichlich beschenkt. Insgesamt durfte er sich neun Teile aus dem Fanshop aussuchen.“ Mit einem Augenzwinkern ergänzt der 60-Jährige: „Ich meinte nur, dass ich mir das auch nicht erklären kann. Gut, dass er 1999 noch nicht auf der Welt war.“