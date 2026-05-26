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Was ist denn da los?

Fauxpas! Google gratuliert Rapid zum Meistertitel

Bundesliga
26.05.2026 18:26
Rapid erreichte am Sonntag zumindest das Minimalziel.
Rapid erreichte am Sonntag zumindest das Minimalziel.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rapid ist österreichischer Meister – das behauptet zumindest Google! Die Suchmaschine gratulierte am Dienstag den Hütteldorfern zum Titelgewinn.

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„Rapid gewinnt österreichische Fußball-Bundesliga“ – dieser Satz war am späten Dienstagnachmittag via Google zu lesen, wenn man als User „SK Rapid“ in die Suchleiste der Suchmaschine eingegeben hatte. Ein Fauxpas, der in der heimischen Fußballwelt für schmunzelnde Gesichter sorgte. Bekanntlich hatte sich ja nicht Rapid, sondern der LASK zum Meister in Österreich gekürt.

Rechts unten zu sehen: Google gratuliert Rapid zum Meistertitel.
Rechts unten zu sehen: Google gratuliert Rapid zum Meistertitel.(Bild: Google)

Immerhin: Für Rapid ging eine verkorkste Fußballsaison versöhnlich zu Ende. Durch den 3:0-Heimsieg am Sonntag im Final-Rückspiel des Europacup-Play-offs über die SV Ried erreichten die Grün-Weißen ihr Minimalziel, die Teilnahme an einem internationalen Bewerb.

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