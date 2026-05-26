Fauxpas! Google gratuliert Rapid zum Meistertitel

Rapid ist österreichischer Meister – das behauptet zumindest Google! Die Suchmaschine gratulierte am Dienstag den Hütteldorfern zum Titelgewinn.
„Rapid gewinnt österreichische Fußball-Bundesliga“ – dieser Satz war am späten Dienstagnachmittag via Google zu lesen, wenn man als User „SK Rapid“ in die Suchleiste der Suchmaschine eingegeben hatte. Ein Fauxpas, der in der heimischen Fußballwelt für schmunzelnde Gesichter sorgte. Bekanntlich hatte sich ja nicht Rapid, sondern der LASK zum Meister in Österreich gekürt.
Immerhin: Für Rapid ging eine verkorkste Fußballsaison versöhnlich zu Ende. Durch den 3:0-Heimsieg am Sonntag im Final-Rückspiel des Europacup-Play-offs über die SV Ried erreichten die Grün-Weißen ihr Minimalziel, die Teilnahme an einem internationalen Bewerb.
So geht’s für Rapid weiter
Am 23. Juli, vier Tage nach dem WM-Finale, geht es für Rapid in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation los. Dass bis dahin viel Arbeit wartet, ist allen Beteiligten klar. Jedoch nicht nur bei Rapid, sondern auch bei der Google-Suche …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.