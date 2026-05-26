Mitarbeiter: Trump will Verschwiegenheitserklärung

„Weitergabe von Infos könnte Sicherheitskräfte gefährden“

In dem Entwurf der Mitteilung werden mehrere bekannte „Indiskretionen“ angeführt, darunter „unerlaubte Weitergaben“ von Informationen an die „New York Times“ und weitere Medien über den US-Einsatz in Venezuela im Jänner. Der Personalbehörde zufolge würde die Weitergabe von Informationen wie diesen „das Leben von Angehörigen der Streitkräfte“ gefährden, wie die „Washington Post“ berichtet.