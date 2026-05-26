Fivers vor Finaleinzug: Fabian Glätzl im Studio

Erst am letzten Spieltag des Grunddurchganges buchen die Fivers aus Wien-Margareten das Viertelfinal-Ticket für die Playoffs. Seitdem geht es bei den Wiener steil bergauf: Zuerst kicken die Hauptstädter Hard aus dem Liga-Rennen und jetzt führen sie im Halbfinale gegen die BT Füchse mit 1:0. Der verletzten Fivers-Akteur Fabian Glätzl spricht in „Handball – Das Magazin“ über den holprigen Saisonverlauf mit der erfolgreichen Wende in der entscheidenden Phase.
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