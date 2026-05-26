Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwere Vorwürfe

Abgasskandal: KTM soll Motorräder manipulieren

Oberösterreich
26.05.2026 18:07
Die Enduro-Modelle von KTM sollen manipuliert worden sein.
Die Enduro-Modelle von KTM sollen manipuliert worden sein.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein Recherche-Netzwerk, bestehend aus mehreren österreichischen und internationalen Medien, will einen Abgasskandal bei KTM aufgedeckt haben. So soll der Innviertler Motorradhersteller Enduro-Maschinen systematisch entdrosseln – wodurch Schadstoffausstoß und Lärmbelästigung die Grenzwerte überschreiten.

0 Kommentare

Die Vorwürfe gegen den österreichischen Motorradhersteller, der erst kürzlich vor der Pleite gerettet worden war, wiegen schwer. Eine einjährige Untersuchung von Climate Whistleblowers (CW) und einem Konsortium europäischer Medien – darunter der ORF und „Standard“ – soll zeigen, dass „KTM die systematische Entdrosselung einer gesamten Reihe seiner Motorräder ermöglicht, noch bevor diese die Kundinnen und Kunden erreichen“, heißt es in den Medienberichten. 

Whistleblower als Quelle
Dadurch würde die Umweltbelastung und auch die Lärmbelastung steigen, so der Vorwurf, der an den Dieselskandal in der Autoindustrie erinnert. Betroffen sollen die Enduro-Modelle von KTM sein. Aufgedeckt haben soll das Ganze ein Whistleblower, der anonym bleiben will, aber angibt, selbst seit 20 Jahren in der Motorradbranche zu arbeiten. Er wünsche sich mehr Innovation in der Enduro-Branche, so Climate Whistleblowers.

„Ich würde gerne Innovationen auf dem Markt sehen. Innovationen wären Motorräder mit weniger Luft- und Lärmbelastung. Ich denke, das ist möglich – aber nicht, wenn wir uns darauf konzentrieren, das System zu betrügen“, wird der Mann zitiert.

Lesen Sie auch:
KTM hat sein Hauptwerk in Mattighofen.
Aber weiter Sparstift
KTM verkauft nach der Krise wieder mehr Motorräder
13.05.2026
Bajaj Mobility
KTM-Mutter bekommt zwei neue Aufsichtsräte
24.04.2026

KTM widerspricht der Darstellung
KTM, das dem börsennotierten Unternehmen Bajaj Mobility AG gehört, wies die Vorwürfe zurück und erklärte, alle Enduro-Modelle würden in straßenzugelassenem Zustand verkauft. Etwaige spätere Modifikationen für Wettbewerbszwecke würden ausschließlich von Händlern auf Wunsch der Kundschaft vorgenommen.

Übrigens: Auf zugelassenen Renn- und Trainingsstrecken dürfen Enduros in Österreich ungedrosselt gefahren werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
26.05.2026 18:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Insgesamt neun Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt in diesem Fahrzeug.
„Schranke war zu“
Vier Tote in Belgien – Zug kracht in Schulbus
In Brighton suchten am Pfingstwochenende viele Menschen Abkühlung im Wasser.
33,5 Grad in Heathrow
Hitzerekorde für Mai in Westeuropa erzielt
Eva Schütz mit dem ehemaligen SPÖ-Tirol-Vorsitzenden Georg Dornauer
Nächste Kandidatin
Medienunternehmerin bewirbt sich um ORF-Chefposten
Der Bikepark bietet insgesamt 15 Trail-Strecken an. Ein junger Deutscher verunglückte am ...
18-Jähriger verstarb
Todessturz im Bikepark: „Es war schon spät“
Billig oder teuer? Rasenmäh-Service hat ein Nachspiel. (Symbolbild) 
Sind 237 Euro zu viel?
Großer Ärger über hohe Rechnung fürs Rasenmähen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
113.329 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
86.244 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Ausland
Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“
80.970 mal gelesen
Astrid und Jürgen P. gingen über die Brücke, als die Holzplanken plötzlich nachgaben. 
Außenpolitik
Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“
1771 mal kommentiert
Fassungslos macht sich der ukrainische Staatschef ein Bild von der Lage in Kiew.
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
781 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Außenpolitik
USA sprechen von „Angriff zur Selbstverteidigung“
673 mal kommentiert
Die USA haben verstärkt Luftangriffe auf den Iran geflogen, sprachen nun ...
Mehr Oberösterreich
Schwere Vorwürfe
Abgasskandal: KTM soll Motorräder manipulieren
Sport Tv Logo
Obwohl Aufstieg winkt
Nachbarduell Garsten gegen St. Ulrich endet 2:5
Umsicht gefordert
Gerammte Paragleiterin: Appell, aber „kein Drama“
Frist läuft bald ab
Bruckneruni sucht noch immer neue Führung
Projekt zieht sich
„Viele Fragen sich, ob Brücke jemals gebaut wird“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf