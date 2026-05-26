Abgasskandal: KTM soll Motorräder manipulieren

Whistleblower als Quelle

Dadurch würde die Umweltbelastung und auch die Lärmbelastung steigen, so der Vorwurf, der an den Dieselskandal in der Autoindustrie erinnert. Betroffen sollen die Enduro-Modelle von KTM sein. Aufgedeckt haben soll das Ganze ein Whistleblower, der anonym bleiben will, aber angibt, selbst seit 20 Jahren in der Motorradbranche zu arbeiten. Er wünsche sich mehr Innovation in der Enduro-Branche, so Climate Whistleblowers.