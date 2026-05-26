Abgasskandal: KTM soll Motorräder manipulieren

Ein Recherche-Netzwerk, bestehend aus mehreren österreichischen und internationalen Medien, will einen Abgasskandal bei KTM aufgedeckt haben. So soll der Innviertler Motorradhersteller Enduro-Maschinen systematisch entdrosseln – wodurch Schadstoffausstoß und Lärmbelästigung die Grenzwerte überschreiten.
Die Vorwürfe gegen den österreichischen Motorradhersteller, der erst kürzlich vor der Pleite gerettet worden war, wiegen schwer. Eine einjährige Untersuchung von Climate Whistleblowers (CW) und einem Konsortium europäischer Medien – darunter der ORF und „Standard“ – soll zeigen, dass „KTM die systematische Entdrosselung einer gesamten Reihe seiner Motorräder ermöglicht, noch bevor diese die Kundinnen und Kunden erreichen“, heißt es in den Medienberichten.
Whistleblower als Quelle
Dadurch würde die Umweltbelastung und auch die Lärmbelastung steigen, so der Vorwurf, der an den Dieselskandal in der Autoindustrie erinnert. Betroffen sollen die Enduro-Modelle von KTM sein. Aufgedeckt haben soll das Ganze ein Whistleblower, der anonym bleiben will, aber angibt, selbst seit 20 Jahren in der Motorradbranche zu arbeiten. Er wünsche sich mehr Innovation in der Enduro-Branche, so Climate Whistleblowers.
„Ich würde gerne Innovationen auf dem Markt sehen. Innovationen wären Motorräder mit weniger Luft- und Lärmbelastung. Ich denke, das ist möglich – aber nicht, wenn wir uns darauf konzentrieren, das System zu betrügen“, wird der Mann zitiert.
KTM widerspricht der Darstellung
KTM, das dem börsennotierten Unternehmen Bajaj Mobility AG gehört, wies die Vorwürfe zurück und erklärte, alle Enduro-Modelle würden in straßenzugelassenem Zustand verkauft. Etwaige spätere Modifikationen für Wettbewerbszwecke würden ausschließlich von Händlern auf Wunsch der Kundschaft vorgenommen.
Übrigens: Auf zugelassenen Renn- und Trainingsstrecken dürfen Enduros in Österreich ungedrosselt gefahren werden.
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