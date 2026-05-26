Russen verwechseln Storch bei Angriff mit Drohne

Das Video kursiert seit Montag in den sozialen Netzwerken und dürfte nahe dem Flugplatz von Nova Kachowka beim Dorf Plodowe aufgenommen worden sein. Die Aufnahmen zeigen einen Weißstorch, der von einer offenbar russischen Drohne verfolgt wird. Kurz bevor sie das Tier erreicht, ändert der Vogel aber mit einem galanten Manöver abrupt seine Flugrichtung und entzieht sich damit der Verfolgung.