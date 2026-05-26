Gerammte Paragleiterin: Appell, aber „kein Drama“

Nach ihrem Horror-Crash mit einem Kleinflugzeug in luftiger Höhe reagierte Paragleiterin Sabrina T. (44) aus Linz auf Instagram auf Nachrichten aus aller Welt. Sie sei sich bewusst, dass Paragleiter für Flieger oft schwer zu erkennen seien, appelliert dennoch an Piloten, umsichtig zu fliegen.
Nach dem Horror-Zusammenstoß einer Paragleiterin mit einem Kleinflugzeug bei Zell am See – die „Krone“ berichtete – wird gegen den 28-jährigen Flugzeugpiloten wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. In einem Folgeposting auf Instagram antwortete die 44-jährige Sabrina T. aus Linz, die wie durch ein Wunder bei ihrer Notlandung nur minimale Verletzungen erlitten hat, auf unzählige Reaktionen aus aller Welt.
„Alles wird seinen ordentlichen Rechtsweg gehen“
So betonte sie, dass in dem Gebiet sowohl Paragleiter als auch Kleinflugzeuge ihre Runden drehen würden. Trotz Regeln seien Unfälle nicht immer zu vermeiden. Einen Groll gegen den jungen Flieger hege sie nicht: „Alles wird ohne Drama seinen ordentlichen Rechtsweg gehen.“ Sie sei in der Thermik gekreist und habe nicht ausweichen können, während der Pilot aufgrund seiner Motorisierung „ausweichpflichtig“ gewesen wäre.
„Könnten überall auftauchen“
Ein elektronisches Kollisionswarnsystem (FLARM) habe sie nicht dabeigehabt. Obwohl sie nicht sicher sei, ob so ein Gerät einen Unterschied gemacht hätte, werde ihr nächster Paragleiter sicher damit ausgerüstet sein. Zu guter Letzt stellte Sabrina T. klar, dass ihr bewusst sei, dass Paragleiter für Flugzeuge nicht leicht zu sehen seien. Dennoch appellierte sie an die Piloten, umsichtig zu fliegen, denn ein Paragleiter könnte hinter jeder Kuppe auftauchen. Trotz verhedderter Schirmteile landete auch die kleine Cessna sicher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.