Gerammte Paragleiterin: Appell, aber „kein Drama“

„Könnten überall auftauchen“

Ein elektronisches Kollisionswarnsystem (FLARM) habe sie nicht dabeigehabt. Obwohl sie nicht sicher sei, ob so ein Gerät einen Unterschied gemacht hätte, werde ihr nächster Paragleiter sicher damit ausgerüstet sein. Zu guter Letzt stellte Sabrina T. klar, dass ihr bewusst sei, dass Paragleiter für Flugzeuge nicht leicht zu sehen seien. Dennoch appellierte sie an die Piloten, umsichtig zu fliegen, denn ein Paragleiter könnte hinter jeder Kuppe auftauchen. Trotz verhedderter Schirmteile landete auch die kleine Cessna sicher.