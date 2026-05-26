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Gerammte Paragleiterin: Appell, aber „kein Drama“

Oberösterreich
26.05.2026 18:00
Die 360-Grad-Kamera der Paragleiterin zeichnete alles auf.
Die 360-Grad-Kamera der Paragleiterin zeichnete alles auf.(Bild: Video Original von Instagram/sab_thi)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Nach ihrem Horror-Crash mit einem Kleinflugzeug in luftiger Höhe reagierte Paragleiterin Sabrina T. (44) aus Linz auf Instagram auf Nachrichten aus aller Welt. Sie sei sich bewusst, dass Paragleiter für Flieger oft schwer zu erkennen seien, appelliert dennoch an Piloten, umsichtig zu fliegen. 

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Nach dem Horror-Zusammenstoß einer Paragleiterin mit einem Kleinflugzeug bei Zell am See – die „Krone“ berichtete – wird gegen den 28-jährigen Flugzeugpiloten wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. In einem Folgeposting auf Instagram antwortete die 44-jährige Sabrina T. aus Linz, die wie durch ein Wunder bei ihrer Notlandung nur minimale Verletzungen erlitten hat, auf unzählige Reaktionen aus aller Welt.

„Alles wird seinen ordentlichen Rechtsweg gehen“
So betonte sie, dass in dem Gebiet sowohl Paragleiter als auch Kleinflugzeuge ihre Runden drehen würden. Trotz Regeln seien Unfälle nicht immer zu vermeiden. Einen Groll gegen den jungen Flieger hege sie nicht: „Alles wird ohne Drama seinen ordentlichen Rechtsweg gehen.“ Sie sei in der Thermik gekreist und habe nicht ausweichen können, während der Pilot aufgrund seiner Motorisierung „ausweichpflichtig“ gewesen wäre.

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„Könnten überall auftauchen“
Ein elektronisches Kollisionswarnsystem (FLARM) habe sie nicht dabeigehabt. Obwohl sie nicht sicher sei, ob so ein Gerät einen Unterschied gemacht hätte, werde ihr nächster Paragleiter sicher damit ausgerüstet sein. Zu guter Letzt stellte Sabrina T. klar, dass ihr bewusst sei, dass Paragleiter für Flugzeuge nicht leicht zu sehen seien. Dennoch appellierte sie an die Piloten, umsichtig zu fliegen, denn ein Paragleiter könnte hinter jeder Kuppe auftauchen. Trotz verhedderter Schirmteile landete auch die kleine Cessna sicher.

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