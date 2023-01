Nach Tod von Model: Wie gefährlich ist Brustkrebs?

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkrankten im Jahr 2020 weltweit über zwei Millionen Frauen an Brustkrebs. Auch hierzulande ist diese Tumorart mit rund 5600 Neuerkrankungen jährlich die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Für etwa 1600 endet diese tödlich - und dies, obwohl sich die Therapien in den vergangenen Jahren enorm verbessert haben und laut Experten die Heilungschancen bei 70 bis 80 Prozent liegen. Einige Faktoren und Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, können nicht nur die Entstehung, sondern auch Verlauf und Auswirkung der Krebserkrankung beeinflussen.