Frühlingspollen: Dauerstress für sensible Augen

Es wird wärmer und mit dem Frühling haben auch die Pollen Hochsaison. Die Folgen: juckende, brennende Augen und eine rinnende Nase verderben vielen Allergikern nun die Tage im Freien. Was hilft, um die Beschwerden zu lindern.
Kaum sprießen die ersten Blüten, melden sich bei Allergikern auch die lästigen Beschwerden. Die Augen jucken und brennen, die Nase rinnt. Die Schleimhäute – unsere erste Schutzbarriere gegen äußere Einflüsse – befinden sich derzeit unter Dauerstress. Hauptverantwortlich sind Pollen von Bäumen, Gräsern und Kräutern. Hasel und Erle machen oft schon im Spätwinter Probleme, im Frühling folgen Birke, Esche und später Gräser.
Gerade die Augen geraten durch Feinstaub und Luftverschmutzung sowie trockene Luft in Innenräumen und lange Bildschirmarbeit, die den Lidschlag reduziert, noch zusätzlich unter Druck. Viele Betroffene klagen nicht nur über Heuschnupfen, sondern auch über belastende Beschwerden der Sehorgane: Juckreiz, Brennen, gerötete, geschwollene Augenlider, Tränenfluss oder Trockenheit, Fremdkörpergefühl und Lichtempfindlichkeit. Oft werden die Symptome im Tagesverlauf schlimmer, besonders bei Wind, im Freien oder nach dem Lüften.
Ganz meiden lassen sich Pollen kaum, aber man kann mit bestimmten Maßnahmen die Belastung deutlich reduzieren:
Hilfe für sensible Augen
Die belasteten Augen brauchen nun besondere Aufmerksamkeit. Zur Unterstützung bzw. um die Symptome zu lindern, helfen Augentropfen (am besten ohne Konservierungsstoffe) sowie kühlende Kompressen gegen Juckreiz und Schwellung. Augen, auch wenn sie noch so unangenehm jucken, nicht reiben, das verstärkt die Entzündung. Kontaktlinsenträger sollten die Haftschalen nur eingeschränkt tragen oder pausieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.