Frühlingspollen: Dauerstress für sensible Augen

Gerade die Augen geraten durch Feinstaub und Luftverschmutzung sowie trockene Luft in Innenräumen und lange Bildschirmarbeit, die den Lidschlag reduziert, noch zusätzlich unter Druck. Viele Betroffene klagen nicht nur über Heuschnupfen, sondern auch über belastende Beschwerden der Sehorgane: Juckreiz, Brennen, gerötete, geschwollene Augenlider, Tränenfluss oder Trockenheit, Fremdkörpergefühl und Lichtempfindlichkeit. Oft werden die Symptome im Tagesverlauf schlimmer, besonders bei Wind, im Freien oder nach dem Lüften.