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Allergiker in Not

Frühlingspollen: Dauerstress für sensible Augen

Gesund Konkret
16.05.2026 10:00
Juckende, brennende und gerötete Augen vermiesen vielen Allergikern den Frühling.
Juckende, brennende und gerötete Augen vermiesen vielen Allergikern den Frühling.(Bild: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Es wird wärmer und mit dem Frühling haben auch die Pollen Hochsaison. Die Folgen: juckende, brennende Augen und eine rinnende Nase verderben vielen Allergikern nun die Tage im Freien. Was hilft, um die Beschwerden zu lindern. 

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Kaum sprießen die ersten Blüten, melden sich bei Allergikern auch die lästigen Beschwerden. Die Augen jucken und brennen, die Nase rinnt. Die Schleimhäute – unsere erste Schutzbarriere gegen äußere Einflüsse – befinden sich derzeit unter Dauerstress. Hauptverantwortlich sind Pollen von Bäumen, Gräsern und Kräutern. Hasel und Erle machen oft schon im Spätwinter Probleme, im Frühling folgen Birke, Esche und später Gräser.

Gerade die Augen geraten durch Feinstaub und Luftverschmutzung sowie trockene Luft in Innenräumen und lange Bildschirmarbeit, die den Lidschlag reduziert, noch zusätzlich unter Druck. Viele Betroffene klagen nicht nur über Heuschnupfen, sondern auch über belastende Beschwerden der Sehorgane: Juckreiz, Brennen, gerötete, geschwollene Augenlider, Tränenfluss oder Trockenheit, Fremdkörpergefühl und Lichtempfindlichkeit. Oft werden die Symptome im Tagesverlauf schlimmer, besonders bei Wind, im Freien oder nach dem Lüften.

Tipps für Allergiker

Ganz meiden lassen sich Pollen kaum, aber man kann mit bestimmten Maßnahmen die Belastung deutlich reduzieren:

  • Im Alltag hilft es, Pollenflugzeiten zu beachten und Aktivitäten im Freien darauf abzustimmen. 
  • Abends die Haare immer waschen, um Pollen nicht ins Bett mitzunehmen. 
  • Kleidung nicht im Freien trocknen, damit die Allergene nicht daran haften bleiben.
  • Regelmäßig feucht Staubwischen und am besten einen Staubsauger mit entsprechendem Filter verwenden.
  • Um Pollen aus Innenräumen fernzuhalten, empfiehlt sich, Stoßlüften zu pollenarmen Zeiten (meist morgens oder nach Regen) und die Verwendung von Luftreiniger und Pollenschutzgitter.

Hilfe für sensible Augen
Die belasteten Augen brauchen nun besondere Aufmerksamkeit. Zur Unterstützung bzw. um die Symptome zu lindern, helfen Augentropfen (am besten ohne Konservierungsstoffe) sowie kühlende Kompressen gegen Juckreiz und Schwellung. Augen, auch wenn sie noch so unangenehm jucken, nicht reiben, das verstärkt die Entzündung. Kontaktlinsenträger sollten die Haftschalen nur eingeschränkt tragen oder pausieren.

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