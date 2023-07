US-Serienstar Andrea Evans mit 66 Jahren gestorben

Erste Serienrolle brachte Durchbruch

Evans wurde in Aurora im US-Bundesstaat Illionois geboren. Als junge Frau nahm sie an zahlreichen Schönheitswettbewerben teil und spielte auf kleinen Bühnen Theater. Ende der Siebziger trat sie als Statistin in Brian De Palmas Horrorklassiker „The Fury“ und weiteren kleinen Rollen in Hollywoodproduktionen auf.