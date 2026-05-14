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„Hilfe, ich glaube mein Kind ist viel zu klein!“

Gesund - Leser fragen
14.05.2026 15:00
Wenn der Nachwuchs zu klein ist, sollte man den Arzt aufsuchen.
Wenn der Nachwuchs zu klein ist, sollte man den Arzt aufsuchen.(Bild: Racle Fotodesign - stock.adobe.com)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Susanne M. (41): Mein Sohn (5) ist kleiner als andere Gleichaltrige. Was gibt es für Möglichkeiten, Kleinwuchs bei Kindern zu behandeln.

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Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Kinder-PVE Donauinsel,Wien: Hegen Sie bei Ihrem Nachwuchs den Verdacht, dass er für sein Alter zu klein ist, können Sie beim Kinderarzt eine entsprechende Basisuntersuchung durchführen lassen. Dazu zählen etwa die Bestimmung der aktuellen Größe, Wachstumsgeschwindigkeit, Familienanamnese, Knochenalterbestimmung mittels Röntgen der linken Hand, Blutbild, Harn und eine Blutabnahme mit Bestimmung des Wachstumshormones und der Schilddrüsenhormonparameter.

Haben Sie Fragen?

Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.

Ergeben sich dadurch Hinweise auf Kleinwüchsigkeit, sollte das Kind an ein entsprechendes medizinisches Zentrum überwiesen werden, wo vor allem der Hormonhaushalt überprüft wird.

Denn bei manchen Kindern liegt ein Ausfall der Wachstumshormonproduktion vor, der mit der Gabe von entsprechenden Hormonspritzen gegengesteuert wird. Die Behandlung ist aber langwierig und nicht immer von Erfolg gekrönt.

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