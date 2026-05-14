„Hilfe, ich glaube mein Kind ist viel zu klein!“

Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Kinder-PVE Donauinsel,Wien: Hegen Sie bei Ihrem Nachwuchs den Verdacht, dass er für sein Alter zu klein ist, können Sie beim Kinderarzt eine entsprechende Basisuntersuchung durchführen lassen. Dazu zählen etwa die Bestimmung der aktuellen Größe, Wachstumsgeschwindigkeit, Familienanamnese, Knochenalterbestimmung mittels Röntgen der linken Hand, Blutbild, Harn und eine Blutabnahme mit Bestimmung des Wachstumshormones und der Schilddrüsenhormonparameter.