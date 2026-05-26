„Schwacher Beckenboden: was kann ich dagegen tun?“

Univ.-Prof. Dr. Barbara Bodner-Adler, MSc, MBA Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe aus Wien: Was Sie beschreiben, ist alles andere als selten und keineswegs ein Schicksal, das Frauen einfach hinnehmen müssen. Harnverlust beim Husten, Niesen oder Lachen sind das klassische Bild einer Belastungsinkontinenz, das häufig nach Schwangerschaften und vaginalen Geburten auftritt.