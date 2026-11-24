Die US-Regierung hat die Firma Megaspeed, die im Mittelpunkt der jüngsten Kontroverse um den Chip-Riesen Nvidia stand, auf eine schwarze Liste gesetzt. Megaspeed aus Singapur, die Tochterfirma Speedmatrix aus Malaysia sowie fünf weitere Unternehmen werden ohne besondere Genehmigung keine KI-Chips von Nvidia mehr kaufen können.
Grund sei ein „erhebliches Risiko“, dass Technik an nicht berechtigte Nutzer weitergeleitet werde, schrieb das US-Handelsministerium zur Begründung. Megaspeed wurde von US-Behörden bereits seit zwei Jahren wegen des Verdachts geprüft, leistungsstarke Nvidia-Chips in Umgehung von Verboten nach China zu schicken. Megaspeed bestreitet das.
Huang hatte Affäre mit Megaspeed-Managerin
Bei Megaspeed hatte in führender Position die Managerin gearbeitet, mit der Nvidia-Chef Jensen Huang eine außereheliche Affäre hatte, wie durch Medienberichte bekannt wurde. In den Berichten hatte es auch geheißen, US-Sicherheitsbehörden vermuteten, dass die Frau vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Huang trat vor rund zehn Tagen zurück, nachdem eine weitere Affäre bekannt wurde – diesmal mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia.
Am Montag holte der Nvidia-Verwaltungsrat dann Huang überraschend wieder an die Spitze zurück – nach persönlichem Eingreifen von US-Präsident Donald Trump. Er habe dem Gremium zugesichert, dass die US-Regierung keine Hinweise darauf habe, dass von Huang eine Gefahr für die nationale Sicherheit ausgehe, sagte der US-Präsident im TV-Sender CNBC.
Differenzen in der US-Regierung
Megaspeed betonte in den vergangenen Tagen, dass die Managerin das Unternehmen im Sommer 2025 verlassen habe. Von Nvidia wiederum hieß es, man habe Megaspeed bereits im Juni 2025 auf eine Verkaufsstopp-Liste gesetzt.
Im Zuge der Huang-Kontroverse wurden zudem Differenzen in der US-Regierung über den Umgang mit Megaspeed und anderen ähnlichen Unternehmen in Asien öffentlich. So sagte US-Finanzminister Scott Bessent, dass sein Ressort sowie das Außen- und Verteidigungsministerium über striktere Exportregeln einig gewesen seien – das Handelsministerium sie aber ausgebremst habe.
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