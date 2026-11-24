Nach den ungesühnten Übergriffen auf mehrere Mädchen im Laaerbergbad in Wien will Bundeskanzler Christian Stocker das Sexualstrafrecht verschärfen. Experten sind alarmiert.
Ein heißer Sommertag im Juni 2025, im Wellenbecken des Laaerbergbads in Wien-Favoriten tummeln sich mehrere Hundert Personen. Während andere fröhlich über die Wellen hüpfen, werden mehrere Mädchen von drei bis vier Männern eingekreist. Die Jugendlichen werden unter Wasser gedrückt und betatscht, ein Mann fährt einem der Mädchen unter den Slip.
Die Freisprüche gegen die vier angeklagten Bulgaren fast eineinhalb Jahre nach dem Vorfall regen auf – auch die Justizministerin und sogar den Bundeskanzler.
Beweisschwierigkeiten rechtfertigen keine Gesetzesänderung.
Rechtsanwalt Philipp Wolm
Bild: VÖStV
Arbeitsgruppe verhandelt neues Sexualstrafrecht
Wie berichtet, meinte Christian Stocker: „Wenn feststeht, dass ein Verbrechen passiert ist, darf es nicht ungestraft bleiben, nur weil unklar ist, wer welchen Teil davon begangen hat.“ Er fordert, im Sexualstrafrecht eine analoge Regelung zum Raufhandel einzuführen, „um sicherzustellen, dass solche Straftaten auch tatsächlich zu Verurteilungen führen“.
Die von Justizministerin Anna Sporrer installierte Gruppe zur Reform des Sexualstrafrechts nach dem Prinzip „Nur Ja heißt Ja“ werde sich nun auch mit dieser Frage beschäftigen.
Stockers Wortwahl sorgt für Aufregung
In Justizkreisen sorgt die Wortwahl Stockers für Aufregung. Denn laut Gericht war es im konkreten Fall schlichtweg nicht feststellbar, ob es tatsächlich die vier angeklagten Männer waren, die die abscheulichen Handlungen in dem Schwimmbad gesetzt haben.
„Sexualdelikte müssen konsequent bestraft werden“, sind sich Juristen einig. Aber natürlich nur, wenn man die Tathandlungen auch jemandem zuordnen kann. „Das war in diesem Fall aufgrund der Beweise nicht mit der erforderlichen Sicherheit möglich“, so Christina Salzborn, die Sprecherin des Wiener Straflandesgerichts.
Eine pauschale Kollektivschuld hat im Strafrecht nichts verloren.
Anwältin Bettina Caspar-Bures
Bild: Privat
„Individuelle Schuld muss nachgewiesen werden“
Daran knüpfen bekannte Strafverteidiger an: „Der Rechtsstaat darf nicht zum Opfer einer Politik werden, die Verurteilungen um jeden Preis möchte. Beweisschwierigkeiten rechtfertigen keine Gesetzesänderung“, sagt der Wiener Top-Anwalt Philipp Wolm. „Im Strafrecht muss jedem Angeklagten seine individuelle Schuld nachgewiesen werden. Eine pauschale Kollektivschuld hat darin nichts verloren“, argumentiert Strafverteidigerin Bettina Caspar-Bures. Der Zweifelsgrundsatz sei keine Schwäche, sondern ein unverzichtbarer Grundpfeiler unseres Rechtsstaats.
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