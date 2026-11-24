„Individuelle Schuld muss nachgewiesen werden“

Daran knüpfen bekannte Strafverteidiger an: „Der Rechtsstaat darf nicht zum Opfer einer Politik werden, die Verurteilungen um jeden Preis möchte. Beweisschwierigkeiten rechtfertigen keine Gesetzesänderung“, sagt der Wiener Top-Anwalt Philipp Wolm. „Im Strafrecht muss jedem Angeklagten seine individuelle Schuld nachgewiesen werden. Eine pauschale Kollektivschuld hat darin nichts verloren“, argumentiert Strafverteidigerin Bettina Caspar-Bures. Der Zweifelsgrundsatz sei keine Schwäche, sondern ein unverzichtbarer Grundpfeiler unseres Rechtsstaats.