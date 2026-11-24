Auf frischer Tat ertappte ein Forstarbeiter in einem Wald bei Graz Fahrraddiebe, als die gerade ihre Beute verluden. Er stellte sich ihnen in den Weg – und wurde von deren Pkw überrollt. Nun wurden die Ungarn zu langen Haftstrafen verurteilt.
Es war Anfang Jänner kurz vor 9 Uhr, als der Waldarbeiter drei Männer beobachtete, wie sie in einem Waldstück in Graz-Umgebung etwas unter einer Plane hervorholten. Als er näher ging, sah der 51-Jährige, dass die Unbekannten gerade dabei waren, Fahrräder und einen Kinderwagen in einen roten Ford Transit mit ungarischem Kennzeichen zu laden.
51-Jährige entging nur knapp noch schwereren Verletzungen
Als die Ungarn bemerkten, dass sie beobachtete wurden, sprangen sie in den Wagen und wollten die Flucht ergreifen. Der Waldarbeiter folgte ihnen und stellte sich dem Fahrzeug in den Weg. Doch die Langfinger stoppten ihren Wagen nicht, sondern fuhren direkt auf den Mann zu. Er konnte sich nur knapp retten, verletzte sich aber schwer am Bein. Die Verdächtigen waren ihm mit dem Lieferwagen über den Unterschenkel gefahren.
Insgesamt fünf Ungarn konnten vom Landeskriminalamt ausgeforscht werden. Bei der Festnahme von drei Tatverdächtigen an der burgenländischen Grenze rammten sie ein Polizeifahrzeug. Hier verhinderte eine Notbremsung Schlimmeres. Den Ungarn wird vorgeworfen, in unterschiedlichen Konstellationen Einbruchsdiestähle mit einem Schaden von knapp 75.000 Euro begangen zu haben.
Um couragiertes Handeln des Forstarbeiters zu würdigen, wird er von der Landespolizeidirektion Steiermark und dem Kompetenzzentrum Sicheres Österreich mit dem Courage-Award geehrt. Die feierliche Verleihung findet am 26. November in Raaba-Grambach statt.
Lediglich drei der fünf angeklagten Ungarn standen nun in Graz vor Gericht (Vorsitz: Erik Nauta). Ihre zwei Komplizen blieben nach Anzeigen auf freiem Fuß unauffindbar. Das Trio wurde (nicht rechtskräftigen) jetzt aber zu Haftstrafen in der Höhe von drei Jahren unbedingt, zwei Jahren unbedingt und 18 Monaten teilbedingt verurteilt.
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