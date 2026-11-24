51-Jährige entging nur knapp noch schwereren Verletzungen

Als die Ungarn bemerkten, dass sie beobachtete wurden, sprangen sie in den Wagen und wollten die Flucht ergreifen. Der Waldarbeiter folgte ihnen und stellte sich dem Fahrzeug in den Weg. Doch die Langfinger stoppten ihren Wagen nicht, sondern fuhren direkt auf den Mann zu. Er konnte sich nur knapp retten, verletzte sich aber schwer am Bein. Die Verdächtigen waren ihm mit dem Lieferwagen über den Unterschenkel gefahren.