Der Preis für das „ärgerlichste Lebensmittel des Jahres“ geht heuer erneut an Rama Margarine. Schon 2022 hatte das Produkt die Konsum-Ente eingeheimst.
Knapp 6000 Personen haben an der Wahl zur „Konsum-Ente“ teilgenommen, rund die Hälfte der Teilnehmenden wählte sie aus fünf zur Abstimmung stehenden Produkten, weil es erneut einen Preisaufschlag für weniger Inhalt gegeben hatte. Den Negativpreis eingeheimst hat erneut Rama Margarine.
Luft nach oben
Bei dem Produkt war bereits 2022 die Füllmenge von 500 auf 450 Gramm geschrumpft, die Packung aber blieb unverändert. „Seit dem Frühling 2026 sind es nur noch 400 Gramm im gleich großen Becher. Gleichzeitig stieg der Preis von 1,99 Euro für 450 Gramm auf zeitweise 2,59 Euro für 400 Gramm. Auf die Menge gerechnet sind das rund 46 Prozent mehr“, berichtet der Verein für Konsumenteninformation (VKI).
„Der Hersteller begründet die kleinere Füllmenge mit gestiegenen Kosten und verweist auf den aufgedruckten Verpackungshinweis ‘Weniger Inhalt – gleiche Qualität‘.“ Seit April verpflichtet das Anti-Mogelpackungsgesetz den Handel, Mengenreduzierungen unter bestimmten Voraussetzungen zu kennzeichnen.
Pistaziencreme belegt Platz 2
Den zweiten Platz belegte Ruben‘s Pistaziencreme, gefolgt von den Bardollini Pistachio Cookies. Diese Produkte wurden von rund 18 bzw. 15 Prozent gewählt. Der Grund: weniger Pistazien zum gleichen Preis.
„Empfindliche Kekse“
„Mehr Schein als Sein“ brachte den Bardollini Pistachio Cookies Platz drei: In einer Kunststoffschale sind die zwei äußeren Mulden mit jeweils zwei Keksen bestückt, in den beiden mittleren nur je einer auf erhöhtem Boden (siehe Bild oben). „Dort hätte jeweils noch ein Gebäckstück Platz. Hersteller Coleste verweist auf gestiegene Rohstoffpreise und den Schutz der empfindlichen Kekse.“
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