Luft nach oben

Bei dem Produkt war bereits 2022 die Füllmenge von 500 auf 450 Gramm geschrumpft, die Packung aber blieb unverändert. „Seit dem Frühling 2026 sind es nur noch 400 Gramm im gleich großen Becher. Gleichzeitig stieg der Preis von 1,99 Euro für 450 Gramm auf zeitweise 2,59 Euro für 400 Gramm. Auf die Menge gerechnet sind das rund 46 Prozent mehr“, berichtet der Verein für Konsumenteninformation (VKI).