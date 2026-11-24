Riegler gab im November 1994 in Kaprun ihr Weltcup-Debüt, bestritt im damaligen Winter aber nur zwei Rennen. Seit der Saison 1995/96 gehört sie quasi zum Inventar in ihrer Sportart. Heuer habe sich die Motivation verhältnismäßig spät eingestellt, berichtete die Grande Dame im Alpin-Snowboard. Als sie zum Hallen-Schneetraining in die Niederlande nach Landgraaf gefahren ist, war die Lust überschaubar. „Spätestens dann, wenn ich zu einem Camp fahre, kommt die Motivation. Und sie ist nicht gekommen. Sogar in der Früh, bevor ich in die Halle bin, habe ich gedacht: ‘Halleluja, ist jetzt das Feuer weg?‘ Dann gehe ich rein und fahre die erste Fahrt. Ich habe echt gejubelt und gedacht: ‘Yes!‘ Es war wirklich mit einem Schlag die Motivation zurück und die ist auch geblieben.“