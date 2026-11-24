Auch in diesem Winter greift Snowboard-Evergreen Claudia Riegler zu ihrem Wettkampfgerät. Die Salzburgerin startet in ihre 32. volle Weltcupsaison – mit Ambitionen. Die 53-Jährige hat nach der verkorksten letzten Saison noch einmal einen Materialwechsel vorgenommen und geht nun mit neuem Elan ans Werk.
„Ich bin selber überrascht, wie motiviert ich jetzt bin. Wenn alles zusammenpasst und wenn mir ein Hang taugt, dann kann ich aufs Podest fahren“, sagte Riegler.
Riegler gab im November 1994 in Kaprun ihr Weltcup-Debüt, bestritt im damaligen Winter aber nur zwei Rennen. Seit der Saison 1995/96 gehört sie quasi zum Inventar in ihrer Sportart. Heuer habe sich die Motivation verhältnismäßig spät eingestellt, berichtete die Grande Dame im Alpin-Snowboard. Als sie zum Hallen-Schneetraining in die Niederlande nach Landgraaf gefahren ist, war die Lust überschaubar. „Spätestens dann, wenn ich zu einem Camp fahre, kommt die Motivation. Und sie ist nicht gekommen. Sogar in der Früh, bevor ich in die Halle bin, habe ich gedacht: ‘Halleluja, ist jetzt das Feuer weg?‘ Dann gehe ich rein und fahre die erste Fahrt. Ich habe echt gejubelt und gedacht: ‘Yes!‘ Es war wirklich mit einem Schlag die Motivation zurück und die ist auch geblieben.“
Materialwechsel soll Ausfallsquote senken
Auch der Materialwechsel habe diesbezüglich viel geholfen. Hauptgrund dafür seien ihre vielen Ausfälle im letzten Winter gewesen. „Das ist ungewöhnlich gewesen. Ich muss was verändern, habe ich mir gedacht, und habe dann neue Boards getestet.“ Laut ihr mit Erfolg: Stabilität und Sicherheit seien im Training zurückgekehrt. „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, das unter dir funktioniert. Dann fährst du einfach mit viel mehr Selbstvertrauen. Das habe ich letztes Jahr im Jänner überhaupt nicht mehr gehabt. Wenn du einen Lauf nach dem anderen ausfällst, fängst du irgendwann zum Zweifeln an. Das war nicht so lustig.“
Wenn der Weltcup Ende November in China startet, hofft Riegler auf die Rückkehr zu alter Stärke. „Ich möchte anschließen an die Saison von vor zwei Jahren, das war echt eine richtig gute: Vierte im Slalom-Weltcup, ein Podium und sehr viele Top-8-Plätze. Letztes Jahr war fast gar nichts davon zu sehen. Das wird anders laufen heuer.“ Erstes Ziel sei, konstant zu fahren und im Slalom wieder in die erste Startgruppe zu gelangen.
Heimrennen als Höhepunkte
Saisonhöhepunkte gibt es für die Flachauerin einige. „Bad Gastein natürlich. Das ist mein Heimrennen, da sind viele Leute von mir. Es ist so eine spezielle Energie und Stimmung drinnen, und das Publikum trägt dich.“ Vor Heimfans zu fahren, sei für sie immer ein Highlight. „Deswegen freue ich mich auch sehr auf die WM in Montafon, weil die letzte Heim-WM ist zwar schon etwas her, aber da habe ich sehr schöne Erfahrungen“, spielte Riegler auf ihren WM-Titel 2015 am Kreischberg im Parallel-Riesentorlauf an. Montafon heuer sei jedenfalls „ein superlässiges Finale“.
Die Titelkämpfe in Vorarlberg wären Rieglers 15. WM. 445 Weltcupstarts hat die ÖSV-Sportlerin, die verschiedenste Altersrekorde innehat, mittlerweile absolviert – 45 davon im Snowboard Cross. Sechs Weltcupsiege (zwei im Cross, drei im Slalom, einer im PGS) sowie 30 Stockerlplätze gelangen ihr im Einzel bisher. Mit ihrer Erfahrung ist die Snowboarderin auch Quell für Ratschläge. „Für mich ist es das schönste Kompliment, wenn Athletinnen sagen: ‘Du bist so eine Inspiration für mich.‘ Genau deswegen mache ich es, weil ich möchte genau damit vorangehen, dass so viel mehr möglich ist. Und vielleicht denken sich die Jungen: Wenn die noch fährt, dann kann ich ja eh noch viele Jahre fahren.“
Die teaminterne Kontroverse rund um Doppel-Olympiasieger Benjamin Karl und dessen Rücktritt vom Rücktritt kommentierte Riegler mit all ihrer Routine. „Es ist öfter mal, dass kurz einmal ein Aufruhr ist irgendwo. Letztendlich wird sich jeder auf sich selber konzentrieren und sein Bestes herausholen – mit oder ohne Benjamin.“ Apropos Rücktritt: Ob das ihr letzter Winter im Weltcup werde, darauf wollte sich Riegler noch nicht festlegen. „Ich halte mich da jetzt zurück, dass ich jetzt sage, das ist die letzte Saison. Ich sage es nach der Saison, ob das wirklich so ist.“
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