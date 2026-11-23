Donald Trump hat sich erfolgreich für seinen „Freund“ eingesetzt: Jensen Huang darf an die Konzernspitze bei Nvidia zurückkehren – trotz einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Der US-Präsident zeigt sich indessen unbeeindruckt und postet Fake-Bilder.
Unvergessen ist jene Pose, die Trump einnahm, nachdem er hauchzart ein Attentat überlebt hatte. Ein Schuss streifte ihn am Ohr, Secret-Service-Agenten zerrten ihn daraufhin von der Wahlkampfbühne in Pennsylvania, während der US-Präsident die Faust in die Höhe reckte und seinen geschockten Anhängern „Fight, fight, fight“ zurief.
Trump postet Nvidia-Chef mit BH
Der Republikaner sieht Huang – dessen außereheliche Affären wohl die nationale Sicherheit der USA gefährdeten – offenkundig ebenfalls als „Survivor“. Als Überlebenden eines Attentates. Das ließ zumindest ein Post auf seiner Plattform Truth Social vermuten, nachdem bekannt wurde, dass der mächtige Manager auf seinen Posten zurückkehren darf.
Das Fake-Bild zeigt Huang in der Trump-Pose. Doch statt einer Faust reckt er einen BH in die Höhe – offenbar in Anspielung auf seine Affären. Trump hat US-Medien zufolge persönlich das Gespräch zu Vorstandsmitgliedern des Tech-Giganten gesucht und für Huang lobbyiert. „Der Verwaltungsrat von Nvidia hat die richtige und angemessene Entscheidung getroffen, Jensen Huang wieder auf den Posten des CEO zu berufen. Das Land benötigt Jensens Führung bei Nvidia, um den Erfolg und Wohlstand nicht nur des Unternehmens, sondern der gesamten amerikanischen Wirtschaft zu sichern“, erklärte Trump in einem seiner Posts.
Die Regierung der Vereinigten Staaten habe keinen Grund zu der Annahme, dass Jensens Rückkehr „ein Risiko für die nationale Sicherheit“ darstelle. Gegenüber Reportern gab er zu Protokoll, dass er die „Genies“ unserer Zeit schützen wolle. „Persönlich kann ich sagen: Ich habe Jensen kennengelernt – er ist ein großer Patriot und ein nationaler Schatz.“
Eine interne Untersuchung solle jedoch abgeschlossen werden. „Herzlichen Glückwunsch an Jensen, den Verwaltungsrat von Nvidia, das amerikanische Volk – und tatsächlich an die ganze Welt!“
Zu Bedenken, Huang könne an widerrechtlichen Chiplieferungen nach China beteiligt gewesen sein, sagte Trump dem Sender CNBC: „Er wusste freilich nichts davon. Zumindest war das unser sehr starker Eindruck.“ Huangs Rückkehr löste an den Börsen ein wahres Feuerwerk aus, der Kurs von Nvidia stieg zeitweise um mehr als 30 Prozent.
Kritikern stößt die präsidiale Einmischung jedoch sauer auf. Noch sei gar nicht aufgeklärt, wie viel Huang tatsächlich wusste. Feststehe nur, dass er gelogen habe, kritisieren die Demokraten. Aber auch von republikanischer Seite kommt Kritik. Nvidia hätte „den unerklärlichen Wunsch der Regierung, Huang zu retten“ ignorieren sollen, erklärte etwa der Abgeordnete Don Bacon.
Der Tech-Milliardär sei von einer chinesischen Spionin ausgenutzt worden. „Der Kongress muss der Sache auf den Grund gehen“, so Bacon. „Wir können nicht sagen, dass wir das KI-Rennen gewinnen wollen, und dann China unsere beste Technologie überlassen.“
Derweil wurde Huang bei Nvidia frenetisch empfangen, wie Videos in sozialen Netzwerken zeigen (siehe oben). Mitarbeiter begrüßten ihren neuen alten Chef mit stehenden Ovationen und „Jensen“-Rufen. Huang bedankte sich für die „zweite Chance“ und beteuerte: „Beim zweiten Mal werde ich ein besserer CEO für euch sein.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.