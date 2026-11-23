Das Fake-Bild zeigt Huang in der Trump-Pose. Doch statt einer Faust reckt er einen BH in die Höhe – offenbar in Anspielung auf seine Affären. Trump hat US-Medien zufolge persönlich das Gespräch zu Vorstandsmitgliedern des Tech-Giganten gesucht und für Huang lobbyiert. „Der Verwaltungsrat von Nvidia hat die richtige und angemessene Entscheidung getroffen, Jensen Huang wieder auf den Posten des CEO zu berufen. Das Land benötigt Jensens Führung bei Nvidia, um den Erfolg und Wohlstand nicht nur des Unternehmens, sondern der gesamten amerikanischen Wirtschaft zu sichern“, erklärte Trump in einem seiner Posts.