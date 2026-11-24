„Von unserem Gesamtbudget von 28 Millionen Euro kommen mittlerweile 48 Prozent aus dieser Abgabe, der Rest aus den Pflichtbeiträgen der Unternehmen“, verdeutlicht Plattner. Die Aufenthaltsabgabe sei wesentlich, um in die Infrastruktur zu investieren. In der Region Innsbruck fließen Gelder zu einem großen Teil in den öffentlichen Nahverkehr, wie Plattner ausführt: „In den nächsten drei Jahren wenden wir dafür 10 Millionen Euro auf.“ Dafür können Urlauber mit der Gästekarte ab 2027 ab der ersten Nacht Öffis gratis nutzen. So werde die Bevölkerung von Individualverkehr entlastet und profitiere ebenfalls vom erweiterten Öffi-Angebot.