Mit einem Rekord an Nächtigungen endete das Tourismusjahr in Tirol. Gleichzeitig wird wieder über die Höhe der Aufenthaltsabgabe (Ortstaxe) diskutiert. Viele Tourismusverbände haben diese zuletzt erhöht. In Innsbruck zeigt sich, was das für die Region bedeutet und der Bevölkerung bringt.
Skibusse, Wandertaxi, Schwimmbad – all das sind Angebote, die durch die von Urlaubern pro Nacht entrichtete Ortstaxe – in Tirol Aufenthaltsabgabe genannt – mitfinanziert werden. „Angebote, die zu einem wesentlichen Teil Einheimischen zugutekommen“, wie Benjamin Kneisl, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Tourismusverbände, bei einem Pressegespräch ausführte.
Die Botschaft: Die vielen Tirol-Urlauber – im abgelaufenen Tourismusjahr waren es mehr als 13,2 Millionen – bringen nicht nur der Tourismusbranche etwas, sondern der gesamten Bevölkerung.
Die Deckelung der Aufenthaltsabgabe ist zu überdenken. Mit dem Geld investieren die Tourismusverbände in den Lebensraum.
Benjamin Kneisl, Verband der Tiroler Tourismusverbände
Bild: Jan Hetfleisch
Was der TVB Innsbruck mit dem Geld tut
In der Region Innsbruck mit der Landeshauptstadt und 40 Orten sei dies besonders gut sichtbar, wie Barbara Plattner, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus, ausführt. 4 Euro Aufenthaltsabgabe pro Nacht hebt der Tourismusverband Innsbruck seit heuer ein. In zwei Stufen wurde die Ortstaxe von 2 auf 4 Euro erhöht.
„Von unserem Gesamtbudget von 28 Millionen Euro kommen mittlerweile 48 Prozent aus dieser Abgabe, der Rest aus den Pflichtbeiträgen der Unternehmen“, verdeutlicht Plattner. Die Aufenthaltsabgabe sei wesentlich, um in die Infrastruktur zu investieren. In der Region Innsbruck fließen Gelder zu einem großen Teil in den öffentlichen Nahverkehr, wie Plattner ausführt: „In den nächsten drei Jahren wenden wir dafür 10 Millionen Euro auf.“ Dafür können Urlauber mit der Gästekarte ab 2027 ab der ersten Nacht Öffis gratis nutzen. So werde die Bevölkerung von Individualverkehr entlastet und profitiere ebenfalls vom erweiterten Öffi-Angebot.
Investitionen – etwa in die Öffis – wurden erst durch die erhöhte Aufenthaltsabgabe möglich. Das nützt allen.
Barbara Plattner, Geschäftsführerin Innsbruck Tourismus
Bild: Christof Birbaumer
TVB-Sprecher will die Deckelung abschaffen
So wie Innsbruck haben zuletzt zahlreiche Tourismusverbände die Aufenthaltsabgabe erhöht. In einigen Regionen (z.B. Ötztal) zahlt man bereits 5 Euro pro Nacht. Das ist auch der vom Land vorgegebene Höchstbeitrag. Mit dieser Deckelung hat Kneisl, Sprecher der 34 Tiroler Tourismusverbände und Ötztaler, aber keine Freude. Der Deckel bremse Wachstum und Investitionen, ist er überzeugt. „Wir streben eine Valorisierung an“, konkretisiert Kneisl.
Das Wiener Modell als negatives Beispiel
Auch Plattner, die kommendes Jahr Geschäftsführerin der Tirol Werbung wird, befürwortet eine Indexierung. Damit könne der Mehrwert für die Region weiter erhöht werden. Plattner warnt aber vor einer zu hohen Abgabe und nennt als negatives Beispiel Wien, wo die Ortstaxe im nächsten Jahr auf 8 Prozent der Zimmerpreise steigen soll. Hoteliers laufen bereits Sturm. Plattner: „Der Gästebeitrag ist gut und richtig, aber wir müssen schon schauen, dass die Urlauber auch noch kommen.“
Urlaub in Tirol bleibt gefragt. Das zeigt ein Blick auf die nun vorliegende Sommerbilanz: 23,7 Millionen Übernachtungen bedeuten ein Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen neuen Rekordwert. In der bisher nächtigungsstärksten Sommersaison 1991 hatte Tirol 23,6 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Die Ankünfte sind in der abgelaufenen Sommersaison um 4,1 Prozent auf 6,9 Millionen gewachsen. Wermutstropfen ist laut Tirol Werbung die durchschnittliche Aufenthaltsdauer, die von 3,5 Tagen im Vorjahr auf 3,4 Tage heuer gesunken ist.
Die Stadt Innsbruck ist mit 650.000 Ankünften und fast 1,2 Millionen Nächtigungen die mit großem Abstand stärkste Sommer-Destination vor Eben am Achensee (200.000 Ankünfte). Die wichtigste Gästegruppe bleiben die Deutschen. 13,5 Millionen Übernachtungen sind im vergangenen Sommer alleine auf ihr Konto gegangen.
Zeitgleich mit der Sommersaison endet das Tourismusjahr, das vom 1. November bis 31. Oktober läuft. Erstmals in der Geschichte wurden in diesem Zeitraum in Tirol mehr als 50 Millionen Nächtigungen erzielt, konkret 50,6 Millionen. Das entspricht einem Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
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