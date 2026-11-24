Wegen sechs Fouls war die Partie für den 31-jährigen Wiener vorzeitig zu Ende. Die letzten dreieinhalb Minuten musste der Center von der Bank aus verfolgen. Während Toronto – nun mit einer 6:11-Bilanz – zum siebenten Mal in Folge vor eigenem Publikum verlor, feierten die Bucks nach 13 Niederlagen hintereinander im 18. Saisonspiel ihren erst zweiten Sieg. Auch 31 Punkte von Scottie Barnes verhinderten die Niederlage der Kanadier nicht. Milwaukee, angeführt von Tyler Herro mit 32 Zählern, hatte im Finish den längeren Atem.