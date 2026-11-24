Nächster Rückschlag für die Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA): Die Kanadier unterlagen am Montagabend (Ortszeit) Liga-Schlusslicht Milwaukee Bucks 111:116. Jakob Pöltl markierte mit 15 Punkten und zehn Rebounds sein drittes Saison-Double-Double. Hinzu kamen drei Assists und je ein Steal sowie Block in 27:44 Minuten auf dem Parkett.
Wegen sechs Fouls war die Partie für den 31-jährigen Wiener vorzeitig zu Ende. Die letzten dreieinhalb Minuten musste der Center von der Bank aus verfolgen. Während Toronto – nun mit einer 6:11-Bilanz – zum siebenten Mal in Folge vor eigenem Publikum verlor, feierten die Bucks nach 13 Niederlagen hintereinander im 18. Saisonspiel ihren erst zweiten Sieg. Auch 31 Punkte von Scottie Barnes verhinderten die Niederlage der Kanadier nicht. Milwaukee, angeführt von Tyler Herro mit 32 Zählern, hatte im Finish den längeren Atem.
Am Mittwoch treffen die Raptors im letzten Gruppenspiel des NBA-Cups auf die Brooklyn Nets. Die New Yorker, die bei 3:13-Siegen halten, mussten sich am Montag bei den Minnesota Timberwolves 116:142 geschlagen geben.
Spurs und Lakers gewinnen, 76ers verlieren
Die San Antonio Spurs gaben sich auch ohne Victor Wembanyama, der wegen Rückenproblemen aussetzte, bei den Sacramento Kings keine Blöße und gewannen 123:107. Der NBA-Leader wurde von Stephon Castle mit 28 Punkten und elf Assists angeführt. Ebenfalls erfolgreich blieben die Los Angeles Lakers, die Utah Jazz 109:94 bezwangen. Für Luka Doncic standen 28 Zähler zu Buche. Nach zuletzt fünf Siegen gingen indes die Philadelphia 76ers als Verlierer vom Feld. Der Leader der Eastern Conference unterlag mit LeBron James (23 Punkte) den Portland Trail Blazers 111:128.
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