St. Johann (9. Platz / 22 Punkte.):

Der Aufsteiger aus dem Unterland, trainiert vom 65-jährigen Norbert Frey, sorgte immer wieder für Überraschungen – allen voran mit dem 2:0-Heimsieg im Derby gegen Kitzbühel vor mehr als 900 Zuschauern im Koasastadion. Mit Neuzugang Chedi Affifeh (zehn Tore) landete man dabei einen echten Goldgriff. Neben dem Tunesier zeigte sich auch Maximilian Seeber mit neun Treffern äußerst treffsicher.

Kufstein (10. Platz / 19 Punkte):

Stand man in der Festungsstadt zur Winterpause vor einem Jahr mit lediglich sieben Punkten und ohne einzigen Sieg noch am Tabellenende, sieht die Situation mittlerweile deutlich erfreulicher aus. Ex-Nationalteamspieler Ronald Gercaliu wechselte damals vom Feld auf die Trainerbank, holte im Frühjahr 18 Punkte und führte sein Team ins Tabellenmittelfeld. Neuzugang Elias Prosic, der unter anderem beim LASK ausgebildet wurde, steuerte gleich zehn Treffer zur Kufsteiner Offensive bei. „Mit Elias haben wir einen sehr guten Jungen bei uns im Team“, bestätigte Gercaliu.

Reichenau (11. Platz / 19 Punkte):

Bei der Truppe von Langzeit-Trainer Gernot Glänzer verlief der Start in die Liga etwas holprig. Für Aufsehen sorgte auch der vorzeitige Abgang von Ömer Köken, der erst im Sommer aus Völs gekommen und mit fünf Treffern bester Torschütze der Innsbrucker war. Zudem hatten man immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. „Aber die Leistungen zeigen klar nach oben“, sagte Glänzer, der mit der SVG bereits in seine zehnte Winterpause ging. Passend dazu feierte der Verein in diesem Herbst sein 50-jähriges Jubiläum.