Mit Hohenems steht zwar ein Klub aus Vorarlberg an der Tabellenspitze in der neuen Regionalliga West – das Geschehen im Herbst wurde aber mehr von den Tiroler Vereinen geprägt. Zeit um nach der großen Ligareform eine sportliche Bilanz zu ziehen.
Erstmals seit Einführung der Bezeichnung „Regionalliga West“ im Jahr 1960 ist in der Saison 2026/2027 kein Salzburger Verein mehr vertreten. „Die Liga ist nicht stärker geworden – aber attraktiver“, brachte es der Schwaz-Trainer Akif Güclü anfang Oktober auf den Punkt. Unter den ersten elf Teams finden sich alle acht Tiroler Vereine wieder, auch wenn mit Hohenems (42 Punkte) ein Vorarlberger Klub ganz vorne steht:
Imst (2. Platz / 41 Punkte):
Als einziges Team der Liga blieben die Rot-Weißen zuhause ungeschlagen und befinden sich mit nur einem Punkt Rückstand in Lauerstellung. „Wir wollen als erster Oberländer Verein in die 2. Liga aufsteigen“, erklärte Obmann Manuel Westreicher. Mit den bisherigen Leistungen befindet sich der Verein jedenfalls auf einem vielversprechenden Weg. Neben der besten Defensive der Liga (zwölf Gegentreffer in 17 Spielen) verfügt man mit Christian Steinlechner auch über einen verlässlichen Rückhalt im Tor. Auch offensiv weiß die Mannschaft Trainer Jens Scheuer zu überzeugen: Hinter Top-Torjäger Stefan Lorenz (zehn Tore) haben sich zwölf weitere Kicker in die Imster Torschützenliste eingetragen. „Das war auch im letzten Jahr schon eine Stärke von uns, dass wir das auf viele Schultern verteilen“, bestätigte Scheuer.
Schwaz (3. Platz / 40 Punkte):
Auf ein schwieriges Frühjahr folgte für die Silberstädter ein bärenstarker Herbst. Mit einer Serie von neun Siegen in Folge zeigte man herausragende Leistungen. „Mit 40 Punkten in die Winterpause zu gehen, nach so einem Umbruch, ist ein Wahnsinn – ich bin stolz auf die Jungs“, freute sich Trainer Akif Güclü. Neben Tor-Garant Can Alak (13 Tore) wussten auch die Ex-WSGler Moritz Hupfauf (sieben Tore) und Florian Tipotsch (sechs Tore und sieben Vorlagen) zu überzeugen. „Tipo ist jetzt auch unser Kapitän und macht das richtig gut“, zeigte sich Güclü zufrieden.
Kitzbühel (4. Platz / 34 Punkte):
„Wir sind als Team echt zusammengewachsen“, betonte Michael Baur. Seit die FC-Tirol-Legende gemeinsam mit dem umtriebigen Salzburger Sportdirektor Mathias Wallner die Geschicke des Klubs leitet, läuft es bei den Kitzbühelern sportlich wieder richtig rund. Im Kalenderjahr 2026 war man mit 20 Siegen, zwei Unentschieden und elf Niederlagen das zweiterfolgreichste Tiroler Westliga-Team. Mit sieben Treffern war Vitali Borsuk der erfolgreichste Torschütze, der auch abseits des Platzes überzeugt: „Vitali lebt wie ein Musterprofi, er ist sehr wichtig für uns“, lobte Wallner.
Fügen (6. Platz / 25 Punkte):
Zum Überraschungsteam avancierte die Truppe von Trainer-Fuchs Heli Kraft, der vor allem personell immer wieder improvisieren musste. „Wir hatten viele Ausfälle, aber die Jungs haben sich immer voll reingeschmissen“, bilanzierte Kraft zufrieden. Mit 13 Toren ist vor allem Stürmer Stephan Kuen hervorzuheben. Aber auch Augustin Delic (sechs Treffer) stellte seine Gefahr unter Beweis, unter anderem beim 2:0-Derbysieg auswärts bei Schwaz, als ihm ein Doppelpack gelang.
WSG Tirol Juniors (8. Platz / 24 Punkte):
Bei den Wattenern stand die Entwicklung junger Talente im Mittelpunkt. „Wir haben die Umstellung auf die Liga gut hinbekommen“, freute sich Trainer Manuel Ludwiger über den einstelligen Tabellenplatz. Speziell die 25-jährigen Siess-Zwillinge sorgen für Stabilität: Daniel in der Offensive (neun Tore), Benjamin in der Defensive. Damit tragen sie ihren Teil zum Erfolg des mit einem Durchschnittsalter von 19,7 Jahren zweitjüngsten Kaders der Liga bei.
St. Johann (9. Platz / 22 Punkte.):
Der Aufsteiger aus dem Unterland, trainiert vom 65-jährigen Norbert Frey, sorgte immer wieder für Überraschungen – allen voran mit dem 2:0-Heimsieg im Derby gegen Kitzbühel vor mehr als 900 Zuschauern im Koasastadion. Mit Neuzugang Chedi Affifeh (zehn Tore) landete man dabei einen echten Goldgriff. Neben dem Tunesier zeigte sich auch Maximilian Seeber mit neun Treffern äußerst treffsicher.
Kufstein (10. Platz / 19 Punkte):
Stand man in der Festungsstadt zur Winterpause vor einem Jahr mit lediglich sieben Punkten und ohne einzigen Sieg noch am Tabellenende, sieht die Situation mittlerweile deutlich erfreulicher aus. Ex-Nationalteamspieler Ronald Gercaliu wechselte damals vom Feld auf die Trainerbank, holte im Frühjahr 18 Punkte und führte sein Team ins Tabellenmittelfeld. Neuzugang Elias Prosic, der unter anderem beim LASK ausgebildet wurde, steuerte gleich zehn Treffer zur Kufsteiner Offensive bei. „Mit Elias haben wir einen sehr guten Jungen bei uns im Team“, bestätigte Gercaliu.
Reichenau (11. Platz / 19 Punkte):
Bei der Truppe von Langzeit-Trainer Gernot Glänzer verlief der Start in die Liga etwas holprig. Für Aufsehen sorgte auch der vorzeitige Abgang von Ömer Köken, der erst im Sommer aus Völs gekommen und mit fünf Treffern bester Torschütze der Innsbrucker war. Zudem hatten man immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. „Aber die Leistungen zeigen klar nach oben“, sagte Glänzer, der mit der SVG bereits in seine zehnte Winterpause ging. Passend dazu feierte der Verein in diesem Herbst sein 50-jähriges Jubiläum.
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