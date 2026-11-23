„Zu Beginn des Krieges glaubte niemand an Drohnen“, erklärt der stämmige Mann gegenüber der „Krone“. Früher war er Pilot, als der Krieg ausbrach, beschloss er, in die Drohnenindustrie zu gehen, um sein Wissen aus der Luftfahrt dort anzuwenden. Im März 2022 traf er sich mit dem Chef des ukrainischen Rüstungskonzern Ukroboronprom, um über die Entwicklung von Drohnen zu sprechen. Plaksin bekam eine Absage. „Du bist ein Fan von ,Star Wars‘. Das ist nicht realistisch“, erinnert er sich an die Antwort des Managers.