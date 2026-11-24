Nach der spektakulären Show von Las Vegas tritt der Formel-1-Zirkus zum letzten Langstrecken-Flug der Saison an. Von den USA geht es nach Doha, wo etwas nördlich der katarischen Hauptstadt das vorletzte Rennen des Jahres ansteht. Spektakuläre Bilder sind vom biederen Wüstenkurs nicht zu erwarten. Auf den Rängen dürfte wegen der angespannten Lage im Nahen Osten Tristesse regieren: Tribünenkarten (ab 300 Euro für alle drei Tage) sind noch massig zu haben, in den Fünf-Sterne-Hotels von Doha kostet die Nacht während des Rennwochenendes teilweise nur noch hundert Euro. Den im Vorjahr aufgestellten Rekord von 162.972 Zuschauern kann man sich schon jetzt abschminken ...