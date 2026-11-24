Katar ist den Fans heuer keine Reise wert. Auch TV-Stationen meiden Nahen Osten. Sportlich stehen letzte Entscheidungen an.
Nach der spektakulären Show von Las Vegas tritt der Formel-1-Zirkus zum letzten Langstrecken-Flug der Saison an. Von den USA geht es nach Doha, wo etwas nördlich der katarischen Hauptstadt das vorletzte Rennen des Jahres ansteht. Spektakuläre Bilder sind vom biederen Wüstenkurs nicht zu erwarten. Auf den Rängen dürfte wegen der angespannten Lage im Nahen Osten Tristesse regieren: Tribünenkarten (ab 300 Euro für alle drei Tage) sind noch massig zu haben, in den Fünf-Sterne-Hotels von Doha kostet die Nacht während des Rennwochenendes teilweise nur noch hundert Euro. Den im Vorjahr aufgestellten Rekord von 162.972 Zuschauern kann man sich schon jetzt abschminken ...
Auch für die heimischen Fernsehzuschauer wird der Hase anders laufen: Sowohl Sky als auch ServusTV schicken keine eigenen Teams nach Katar, nehmen mit den Bildern der internationalen Regie vorlieb. Sportlich geht es im Endspurt der Formel 1 ohnehin nicht mehr um viel: Die Titel sind an Kimi Antonelli und Mercedes vergeben, Max Verstappen (in Katar zuletzt dreimal in Folge siegreich) braucht nur noch 13 Punkte, um Vizeweltmeister zu werden, Ferrari zehn Zähler, um Platz zwei bei den Konstrukteuren abzusichern.
Kuriose Situation in der Formel 2
Eine kuriose Situation ergibt sich in der Formel 2: Weil Rafael Camara den geschassten Esteban Ocon bei Alpine auch in Doha und Abu Dhabi ersetzt, muss er seine Titelhoffnungen als Gesamtführender kampflos aufgeben - insofern Red-Bull-Junior Nikola Tsolov in den vier ausstehenden Rennen noch sieben Punkte holt.
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