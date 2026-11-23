Der Konzern sollte jedoch seine gründliche interne Untersuchung hinsichtlich der Einhaltung der US-Exportkontrollen fortsetzen, so der Staatschef weiter. Huang war vergangene Woche zurückgetreten, nachdem mindestens zwei außereheliche Affären bekannt geworden waren. Bei einer der Geliebten, einer Managerin des damaligen Nvidia-Kunden Megaspeed, haben US-Sicherheitsbehörden den Verdacht, dass sie vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden war. Die andere ist Berichten zufolge eine Top-Managerin von Nvidia, die Huang unterstellt war.