Die Suche nach einer neuen Führungsspitze beim Chip-Konzern Nvidia endet mit einem Paukenschlag. Der wegen eines Spionageskandals zurückgetretene Vorstandschef Jensen Huang kehrt zurück!
In einer Mitteilung des Unternehmens hieß es, dass der Verwaltungsrat einstimmig für die Rückkehr des zurückgetretenen Geschäftsführers gestimmt habe. Der Vorstand erklärte, er sei mit Huangs Offenheit und seinen Führungsqualitäten zufrieden.
US-Präsident Donald Trump zeigte sich auf seiner Kurznachrichtenplattform Truth Social sichtlich erfreut und strich die Bedeutung der Rolle des taiwanisch-US-amerikanischen Unternehmers für den Erfolg „nicht nur des Unternehmens, sondern auch der US-Wirtschaft“. „Die US-Regierung hat keinen Grund zur Annahme, dass Jensens Rückkehr zu Nvidia eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellt“, so Trump.
Der Konzern sollte jedoch seine gründliche interne Untersuchung hinsichtlich der Einhaltung der US-Exportkontrollen fortsetzen, so der Staatschef weiter. Huang war vergangene Woche zurückgetreten, nachdem mindestens zwei außereheliche Affären bekannt geworden waren. Bei einer der Geliebten, einer Managerin des damaligen Nvidia-Kunden Megaspeed, haben US-Sicherheitsbehörden den Verdacht, dass sie vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden war. Die andere ist Berichten zufolge eine Top-Managerin von Nvidia, die Huang unterstellt war.
Inzwischen stehen aber auch immer mehr Fragen zu möglichen Lieferungen leistungsstarker Nvidia-Chips nach China in Umgehung von US-Verboten im Raum. Auch Megaspeed wird von US-Behörden verdächtigt, da mitgemischt zu haben. US-Finanzminister Scott Bessent forderte Nvidia auf, schnell aufzuklären, wer im Unternehmen wann was wusste. Für Dezember wurde Huang auch in Kongressausschüssen vorgeladen.
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