Verschärfung der Exportpolitik

Nvidia durfte bisher eine ältere Version seiner KI-Chips unter Auflagen an ausgewählte Abnehmer aus der Volksrepublik liefern. Ex-Nvidia-Chef Huang hatte sich bei der US-Regierung für diese Ausnahmeregelung eingesetzt. Inzwischen werden die Forderungen nach einer erneuten Verschärfung der Exportpolitik wieder lauter.