Der weltgrößte Chipkonzern Nvidia zieht sich nach der Spionageaffäre um den geschassten Konzernchef Jensen Huang aus dem chinesischen Markt zurück. Das US-Unternehmen werde keine weiteren KI-Prozessoren mehr dorthin liefern, kündigte die Interimschefin Colette Kress bei einer Telefonkonferenz zur Vorlage der Quartalsergebnisse am Dienstag an.
Im Ausblick für das laufende Quartal seien keinerlei Einnahmen aus dem Verkauf dieser Produkte nach China enthalten. In den vergangenen drei Monaten hatte der US-Konzern in der Volksrepublik noch Erlöse von 2,4 Milliarden Dollar erzielt.
Verschärfung der Exportpolitik
Nvidia durfte bisher eine ältere Version seiner KI-Chips unter Auflagen an ausgewählte Abnehmer aus der Volksrepublik liefern. Ex-Nvidia-Chef Huang hatte sich bei der US-Regierung für diese Ausnahmeregelung eingesetzt. Inzwischen werden die Forderungen nach einer erneuten Verschärfung der Exportpolitik wieder lauter.
Der Auslöser ist die außereheliche Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Die Geschäftsfrau soll die Beziehung genutzt haben, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. Mit ihrem Hochtechnologie-Embargo wollen die USA den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas bremsen.
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