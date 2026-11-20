Die Vorfreude auf Weihnachten steigt – und mit ihr die Lust auf kleine Überraschungen, die das Warten aufs Fest versüßen. Doch es muss nicht immer Schokolade sein! Wir stellen Ihnen originelle Begleiter vor, die für kleine Auszeiten, gute Laune und besondere Wohlfühlmomente sorgen. Jeden der vorgestellten Adventkalender können Sie bei uns gewinnen!
Ob entspannende Yogaübungen, verwöhnende Gesichtspflege, wohltuende Bewegung, kreative Häkelideen oder lustige Herausforderungen für Paare: Diese Adventkalender bringen Abwechslung in den Dezember. Denn zwischen Weihnachtsvorbereitungen, Geschenkestress und endlosen To-do-Listen bleibt die Besinnlichkeit oft auf der Strecke.
Eine Auswahl für jeden Geschmack
Umso schöner, wenn hinter jedem Türchen eine kleine Überraschung wartet, die den Alltag für einen Moment vergessen lässt. Ob für Beautyfans, Sportbegeisterte, kreative Köpfe oder Verliebte: Bei dieser Auswahl ist für jeden Geschmack etwas zu finden.
Gemeinsam mit mvg, dm, IKEA und NIVEA verlosen wir alle vorgestellten Adventkalender inklusive NIVEA-Geschenksets. Einfach das Gewinnspielformular (siehe unten) bis 25. November ausfüllen und schon sind Sie bei der Verlosung dabei!
NIVEA Adventkalender – 24 Tage voller Verwöhnmomente
Mit dem NIVEA Adventkalender wird die Vorweihnachtszeit zur täglichen Beauty-Auszeit. Hinter den 24 Türchen warten Pflegeüberraschungen, die für kleine Verwöhnmomente im oft hektischen Dezember sorgen. Neben zwölf Originalprodukten enthält der Kalender auch sechs Mini-Größen und weitere Überraschungen.
Ob für die tägliche Pflegeroutine oder eine entspannende Auszeit zwischendurch: Der Kalender bietet abwechslungsreiche Beauty-Momente für die kalte Jahreszeit. Auch optisch macht die festliche Gestaltung in kräftigen Rosa- und Violetttönen einiges her. Eine schöne Geschenkidee für alle, die sich selbst oder ihren Liebsten die Adventzeit versüßen möchten. Hier geht es zum Adventkalender!
Balea MEN – 24 Überraschungen für Männer
Auch Männer dürfen sich in der Adventzeit täglich überraschen lassen! Der Balea MEN Adventkalender von dm bietet 24 kleine Überraschungen rund um Pflege und Körperhygiene. Damit bringt er Abwechslung in die tägliche Pflegeroutine und sorgt für praktische Verwöhnmomente im Dezember.
Das moderne Design in Dunkelblau, Schwarz und Gold mit winterlichen Motiven macht den Kalender zu einem attraktiven Geschenk für Männer jeden Alters. Eine unkomplizierte Alternative zum klassischen Schokoladenkalender, die Pflege und Weihnachtsfreude miteinander verbindet. Hier geht es zum Adventkalender!
Balea Face Adventkalender – Schönheit für jeden Tag
24 Türchen, jede Menge Beauty-Vorfreude und ein Hauch Wellness: Der Balea Face Adventkalender von dm richtet sich an alle, die ihrer Gesichtspflege im Dezember besondere Aufmerksamkeit schenken möchten. Tag für Tag hält er kleine Überraschungen rund um die Beauty- und Pflegeroutine bereit. Dabei steht die bewusste Auszeit für die eigene Haut im Mittelpunkt. Das elegante Design in zarten Rosa- und Cremetönen mit goldenen Akzenten macht den Kalender auch optisch zu einem Hingucker. Eine hübsche Geschenkidee für Beauty-Fans, die sich in der Adventzeit gerne etwas Gutes tun. Hier geht es zum Adventkalender!
Balea Warm Wishes – Winterliche Wohlfühlmomente
Mit dem liebevoll gestalteten „Warm Wishes to you“ Adventkalender von Balea zieht winterliche Gemütlichkeit ins Badezimmer ein. Hinter 24 Türchen warten kleine Pflegeüberraschungen, die den Dezember mit wohltuenden Verwöhnmomenten bereichern. Der Kalender lädt dazu ein, sich zwischen Weihnachtsvorbereitungen und Alltagstrubel regelmäßig eine kleine Auszeit zu gönnen.
Besonders bezaubernd ist das verspielte Design mit einer winterlichen Schneekugel, niedlichen Waldtieren und festlichen Geschenkpaketen. Eine charmante Geschenkidee für alle, die Körperpflege und weihnachtliche Vorfreude miteinander verbinden möchten. Hier geht es zum Adventkalender!
Adventkalender IKEA Vintersaga
Mit dem VINTERSAGA-Adventkalender von IKEA wird die Vorweihnachtszeit zum täglichen Genussmoment. Hinter den 24 Türchen warten süße Schokoladenüberraschungen, die das Warten auf Weihnachten versüßen. Der Kalender verbindet schwedische Weihnachtstradition mit kleinen Naschereien und sorgt damit für festliche Vorfreude. Besonders hübsch ist das winterliche Design mit verschneiten Tannen, kleinen Häusern und fröhlichen Weihnachtsfiguren. Eine charmante Geschenkidee für große und kleine Naschkatzen, die sich den Dezember Tag für Tag versüßen möchten. HIER geht es zum Adventkalender!
Hast du noch alle Nadeln an der Tanne?
Dieser Adventkalender ist wie gemacht für alle, die Weihnachten lieben und gerne zur Häkelnadel greifen! In „Hast du noch alle Nadeln an der Tanne?“ präsentiert Inga Borges 24 witzige Häkelideen für den Weihnachtsbaum. Von niedlichen Figuren bis hin zu originellen Anhängern entstehen Tag für Tag kleine, selbst gemachte Schmuckstücke.
Die kreativen Projekte bringen nicht nur Abwechslung in die Adventzeit, sondern verleihen dem Weihnachtsbaum auch eine ganz persönliche Note. Besonders schön: Die fertigen Häkelwerke eignen sich ebenso als individuelle Geschenkanhänger oder kleine Mitbringsel. Ein Adventkalender für kreative Köpfe, die lieber Maschen zählen als Kalorien. Hier geht‘s zum Adventkalender!
Mit dir spiele ich am liebsten
Wer sagt eigentlich, dass Adventkalender immer nur Schokolade enthalten müssen? „Mit dir spiele ich am liebsten“ von Emma Hegemann bringt frischen Schwung in die Vorweihnachtszeit und stellt Paare vor 24 abwechslungsreiche Herausforderungen für zwei. Jeden Tag wartet eine neue gemeinsame Aufgabe, die für Spaß, Abwechslung und besondere Momente sorgen soll. Dabei steht nicht das Gewinnen im Mittelpunkt, sondern die gemeinsame Zeit.
Der spielerische Adventkalender bietet eine unterhaltsame Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und die Beziehung mit kleinen Erlebnissen zu bereichern. Ideal für Paare, die im Dezember lieber gemeinsame Erinnerungen als Süßigkeiten sammeln möchten. Hier geht‘s zum Adventkalender!
Less Stress im Advent
Die Vorweihnachtszeit sollte eigentlich besinnlich sein. Doch zwischen Geschenkekauf, Weihnachtsvorbereitungen und zahlreichen Terminen bleibt die Entspannung häufig auf der Strecke. Genau hier setzt der Adventkalender „Less Stress im Advent“ von Katharina Herdener an.
Mit 24 Yoga-Flows, Meditationen und inspirierenden Impulsen lädt er dazu ein, täglich eine kleine Auszeit einzulegen. Die abwechslungsreichen Übungen helfen dabei, bewusst zur Ruhe zu kommen und den vorweihnachtlichen Trubel für einige Minuten hinter sich zu lassen. Ein wunderbarer Begleiter für alle, die sich im Dezember etwas mehr Achtsamkeit und Entspannung wünschen. Hier geht‘s zum Adventkalender!
Advent, Advent, die Mama rennt
Geschenke besorgen, Kekse backen, das Weihnachtsfest organisieren und nebenbei den Familienalltag meistern: Gerade für Mütter kann die Adventzeit zur echten Herausforderung werden. Der humorvolle Adventkalender „Advent, Advent, die Mama rennt“ von Emma Hegemann sorgt für eine willkommene Abwechslung. 24 Gute-Laune-Momente sollen gestressten Müttern täglich ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Mit einer ordentlichen Portion Humor und kleinen Auszeiten erinnert der Kalender daran, dass in der Weihnachtszeit nicht alles perfekt laufen muss. Schließlich darf zwischen Geschenkpapier, Weihnachtskeksen und Familienchaos auch einmal herzlich gelacht werden. Ein originelles Geschenk für Mamas, die im Advent dringend eine Portion Leichtigkeit gebrauchen können. Hier geht‘s zum Adventkalender!
Advent, Advent, der Muskel klemmt
Wenn der Weihnachtsstress auf Nacken, Rücken und Schultern schlägt, kommt dieser Adventkalender gerade recht! Die Physiotherapeutin Gabriele Kiesling präsentiert 24 einfache Bewegungsroutinen, die sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen. Mit gezielten Übungen für mehr Beweglichkeit und Entspannung können Verspannungen gelockert und der Körper auf sanfte Weise aktiviert werden.
Die kurzen Einheiten eignen sich auch für Menschen, die wenig Zeit für Sport haben. Statt Schokolade gibt es hinter den Türchen also eine kleine Portion Bewegung und Wohlbefinden. Eine praktische Geschenkidee für alle, die entspannt und möglichst beschwerdefrei durch den Advent kommen möchten. Hier geht‘s zum Adventkalender!
Hier Formular zum Adventkalender-Gewinnspiel ausfüllen und mitspielen: