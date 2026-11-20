Balea Face Adventkalender – Schönheit für jeden Tag

24 Türchen, jede Menge Beauty-Vorfreude und ein Hauch Wellness: Der Balea Face Adventkalender von dm richtet sich an alle, die ihrer Gesichtspflege im Dezember besondere Aufmerksamkeit schenken möchten. Tag für Tag hält er kleine Überraschungen rund um die Beauty- und Pflegeroutine bereit. Dabei steht die bewusste Auszeit für die eigene Haut im Mittelpunkt. Das elegante Design in zarten Rosa- und Cremetönen mit goldenen Akzenten macht den Kalender auch optisch zu einem Hingucker. Eine hübsche Geschenkidee für Beauty-Fans, die sich in der Adventzeit gerne etwas Gutes tun. Hier geht es zum Adventkalender!